'Scream 6' encabeza la taquilla norteamericana

La sexta entrega de la aclamada serie de películas de terror ha tenido el mejor comienzo en la historia de la franquicia de Paramount Studios desde su lanzamiento en 1996, de acuerdo a estas estimaciones de ganancias de taquilla de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá.

En su momento, la película de Wes Craven, fallecido en 2015, había rejuvenecido el género con una mezcla de terror y autoironía, receta por la que siempre apuesta "Scream".

Para esta sexta entrega, en la que el aterrador "Ghostface" opera en Nueva York, aparece nuevamente la actriz fetiche de la serie Courteney Cox, pero también la estrella de la serie "Wednesday", Jenna Ortega.

En el ring de la taquilla, "Scream 6" dejó en un segundo lugar este fin de semana a "Creed III", la novena película de la saga de boxeo "Rocky" y la primera sin Sylvester Stallone, que recaudó 27.2 millones de dólares.

"Creed III" cuenta la historia de Adonis Creed, el hijo de Apolo, quien esta vez sale de su retiro para una confrontación muy esperada contra un amigo de antaño.

Esta es la primera película dirigida por Michael B. Jordan, quien también interpreta el papel principal.

En tercera posición, se ubicó el nuevo thriller de ciencia ficción de los estudios Sony "65", con Adam Driver, con 12.3 millones de dólares. Le siguió "Ant-Man y la Avispa: Quantumanía", con 7 millones de dólares, y en quinta plaza apareció "Oso intoxicado", con 6.2 millones.

Las otras cinco películas de la lista de 10 más vistas fueron:

6. "Jesus Revolution" (5.2 millones)

7. "Champions" (5.2 millones)

8. "Avatar 2" (2.7 millones)

9. "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Swordsmith Village" (1.9 millones)

10. "El Gato con Botas: el último deseo”(1.7 millones)