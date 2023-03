Oscar 2023: Los ganadores de las principales categorías

El orgullo mexicano se hizo presente con el galardón que recibió Guillermo del Toro por “Pinocho” en la categoría de Mejor Película Animada, y que al recibir su premio destacó la importancia de la animación.

Sin embargo, la cinta que obtuvo el Oscar de la noche fue “Todo en todas partes al mismo tiempo”, así como el mayor número de galardones con un total de 7, entre los que destacan a Mejor Actriz y Mejor Dirección.

Ganadores del Oscar 2023

Te presentamos la lista de los ganadores en las principales categorías:

Mejor película

Sin novedad en el frente occidental

Avatar: La forma del agua

Las Banshees de Inisherin

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo - GANADORA

The Fabelmans

Tár

Top Gun Maverick

Triángulo de tristeza

Mujeres que hablan

Mejor director

Martin McDonagh (LasBanshees de Inisherin)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Todo en todas partes al mismo tiempo) - GANADORES

Steven Spielberg (The Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triángulo de tristeza)

Mejor actor principal

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Las Banshees de Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale) - GANADOR

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Vivir)

Mejor actriz principal

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo) - GANADORA

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro - GANADORA

Marcel la concha con zapatos

El Gato con Botas: El último deseo

La Bestia Marina

Turning Red

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (Las Banshees de Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (The Fabelmans)

Barry Keoghan (Los Bansheesde Inisherin)

Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo) - GANADOR

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett(Black Panther: Wakanda forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (Las Banshees de Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo) - GANADORA

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

Mejor cortometraje de acción real

Un adiós irlandés - GANADOR

Ivalu

Le Pupille

Paseo nocturno

La maleta roja

Mejor banda sonora original

Sin novedad en el frente occidental - GANADORA

Babylon

Las Banshees de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

The Fabelmans

Mejor guión original

Las Banshees de Inisherin

Todo en todas partes al mismo tiempo - GANADOR

The Fabelmans

Tár

Triángulo de tristeza

Un adiós irlandés

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente occidental - GANADORA

Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades

Elvis

El imperio de la luz

Tár

Mejores efectos visuales

Sin novedad en el frente occidental

Avatar: La forma del agua - GANADORA

Batman

Black Panther: Wakanda forever

Top Gun Maverick