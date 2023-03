Oscar 2023: latinos en la gala, Del Toro, 'Argentina, 1985' y Ana de Armas

La lista se abre con la cubana-estadounidense Ana de Armas, quien quedó nominada por su muy elogiada actuación como Marilyn Monroe en la biográfica Rubia (Blonde), puede llegar a ser la primera latina en ganar un premio de la Academia a la Mejor Actriz.

Resulta ser quinta latinoamericana en ser nominada para esa estatuilla en los 95 años de historia del certamen, aunque tiene una competencia difícil, con las grandes favoritas como: Cate Blanchett, por Tár, y Michelle Yeoh, que con Todo en todas partes al mismo tiempo, quien también tiene oportunidades de ser la primera asiática en levantar el Oscar.

En esta edición, una apuesta del cine latinoamericano regresa a disputar la Mejor Película Internacional, luego de unos años de ausencia, con Argentina, 1985, una exposición del juicio a las juntas militares tras la dictadura que controló el país entre 1976 y 1983.

Dirigida por Santiago Mitre, y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, la cinta puede conceder la tercera estatuilla para Argentina, quien nominada en varias ocasiones ganó en 1986 y 2010 con producciones que también hablan de los años del terror militar.

Argentina, 1985 compite, entre otros, con Sin novedad en el frente, el film en alemán de Netflix basado en la novela de Erich Maria Remarque, uno de los grandes favoritos de la noche con nueve nominaciones.

Guillermo del Toro, director mexicano de Guadalajara, quien ya ha levantado dos veces el Oscar, bien podría aumentar su palmarés.

Pinocho de Guillermo del Toro cuenta con la nominación a la Mejor Película Animada, categoría que en su pasada edición Encanto resultó triunfante, producción de Disney que colocó el realismo mágico de Colombia en la pantalla grande.

Por la estatuilla también compite El gato con botas: El último deseo, donde las voces de Antonio Banderas y Salma Hayek.

Alfonso Cuarón, el mexicano ya posee cuatro estatuillas por Roma y Gravedad, compite este año por el Mejor Cortometraje Actuado con Le pupille, en la que figura como productor.

Es la 11ª nominación de Cuarón en los Oscar, que por su versatilidad lo ha llevado a competir en siete categorías.

Por otra parte la introspectiva y personal Bardo, del multi-oscarizado Alejandro González Iñárritu, no resultó en nominaciones para el trabajo del mexicano en las principales categorías, aunque logró entrar a competir en por Mejor Fotografía con la nominación del iraní-francés Darius Khondji.

Otro momento con influencia latina en la gala del domingo será la presentación de Sofia Carson, la joven artista de ascendencia colombiana quien interpretará junto a Diane Warren "Applause", nominada a mejor canción por la película Tell It Like a Woman.

