Martiño Rivas: El actor de la serie imposible

Martiño Rivas no recuerda a qué actor se le atribuye una frase que acaba de recordar. “Cuando tenía una escena de sexo, este actor le decía a la actriz con la que iba a trabajar: ‘te pido disculpas de antemano si me excito y también te pido disculpas por si no me excito'”, dice entre risas.

Este histrión español, conocido en México por su papel de Carlos Cifuentes en Las chicas del cable, tuvo una labor titánica: interpretó al actor porno Nacho Vidal en la serie Nacho, que se transmite desde el 3 de marzo por Lionsgate+ (antes Starzplay). Vidal no solo se hizo famoso por los atributos que mostró frente a la cámara. Miguel Bosé se declaró su fan más grande en su momento y su biografía, escrita por David Barba, causó sensación en España y acabó siendo el texto en el que se basó esta serie.