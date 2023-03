Jena Malone fue agredida sexualmente durante 'Los Juegos del Hambre'

"Esta foto fue tomada justo después de que terminé Sinsajo: Parte II y tuve que despedirme de todos en el set. Estábamos filmando en una hermosa propiedad en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir en este campo para poder llorar y capturar este momento", menciona en su mensaje.

"Aunque este tiempo en París fue extremadamente difícil para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado, estaba tan llena de gratitud por este proyecto, las personas con las que me volví cercano. Y esta parte increíble que tengo que jugar. Una mezcla arremolinada de emociones que ahora estoy aprendiendo a clasificar", añade la actriz en su publicación.

"Desearía que no estuviera relacionado con un evento tan traumático para mí, pero creo que ese es el verdadero desenfreno de la vida", agregó. "Cómo sostener el caos con la belleza. He trabajado muy duro para sanar y aprender a través de la justicia restaurativa, cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo mismo", detalla en este primer posicionamiento al respecto.

Malone indica que ha sido "difícil" hablar sobre su personaje y Los juegos del hambre "sin sentir la agudeza de este momento", pero que está "lista para superarlo y recuperar la alegría y el logro que sentí".

Ella finaliza el mensaje: "Mucho amor para ustedes, sobrevivientes. El proceso es muy lento y no lineal. Quiero decir que estoy aquí para cualquier persona que necesite hablar, desahogarse o abrir espacios no comunicados dentro de sí mismos. Envíenme un mensaje privado si necesitan un espacio seguro para ser escuchado".

En su publicación recibió diversos comentarios, Malone respondió al mensaje de un usuario que decía que la persona que la agredió había podido "alejarse" sin ninguna repercusión por sus acciones. "No, eso no es cierto", respondió ella.

"Usé la justicia restaurativa para permitir la curación, la responsabilidad y el crecimiento con la otra persona. Fue un proceso difícil, pero creo que realmente me ayudó a superar algunas de las partes más difíciles del duelo", expresó la actriz respecto a su proceso.

Malone también comentó que decidió no revelar la identidad de su agresor en parte debido a la "cultura de cancelación que se ha creado" en los últimos años, y agregó: "Tampoco veo completamente cómo la justicia penal podría reparar completamente mi curación, aunque creo que puede ayudar de muchas maneras".

Hasta ahora no ha habido pronunciamiento de Lionsgate o parte de la producción de este proyecto multimillonario que tenía como protagonista a Jennifer Lawrence, según reportes de EW.