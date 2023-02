'Horario Estelar' un proyecto que muestra el lado oscuro de los medios: Jaenada

El actor expone una fuerte crítica respecto a los temas de actualidad, por lo que apoya que se cuestione todo, partiendo del gobierno, la sociedad y por supuesto los medios de comunicación.

"Cuando me toca hablar y expresarme respecto a algún tema me gusta aclarar: esta es mi opinión personal como 'no periodista', resulta muy interesante como ahora tiene más valor la postura de una persona que no está en los medios contra la de estas figuras que están muy metidos en compromisos de la firma para la que trabajan", sentenció Jaenada.

"Ahora mismo me fio más de Twitter que de los periódicos nacionales", atizó el actor.

En esta serie se muestra como una investigación pone contra la pared al gobierno por una presunta corrupción inmobiliaria y la televisora toma ventaja de esto. "No puede haber una investigación sin que se financie, por muy periodista que seas no lo haces de tu bolsillo, por lo que estas investigaciones siempre traen una doble intención. Por lo que la independencia informativa en muchos casos es muy complicada de lograr", reflexionó.

La serie cuenta con ocho episodios disponibles y espera una segunda temporada de esta, puesto que Star+ está apostando de forma sólida a las producciones hechas en México y América Latina, por lo que Horario Estelar pronto daría fecha de un seguimiento de este thriller con un espíritu local.

"Esperamos que a la gente le guste y la disfrute, porque con esto, además de entretenerte te formas un criterio y te haces más preguntas", finalizó.