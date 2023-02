Sergio Ramos, "obligado" a retirarse de la Selección de España

El defensa del Paris Saint Germain, de 36 años, campeón del mundo en 2010 y de dos Eurocopas, no ha vuelto a jugar con España desde marzo de 2021, pero dijo que se le debería haber dado la oportunidad de demostrar que todavía podía ser útil a su país.

"Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja", dijo en un comunicado Ramos, que capitaneó a España en 52 ocasiones.

"En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de como continúe mi carrera deportiva", agregó.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó a Reuters la conversación entre el seleccionador De la Fuente y Ramos tuvo lugar el jueves, pero no dio más detalles.