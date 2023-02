En Life and Style platicamos con el artista de 36 años para conocer más detalles sobre este lanzamiento que ya se encuentra disponible en formato físico y a través de plataformas de música como Spotify y Apple Music.

“Es un álbum muy importante para mí, especialmente como compositor porque todas las canciones las escribí yo; son canciones que escribí desde hace varios años, pero no las había grabado y ahora encontraron su momento. Y no es solo ahora donde yo me sincero, tal vez ahora es donde más hablo de temas que de otra manera no hubiera hecho”, contó el artista.

Aunque no es el primer álbum en el que el mexicano se sincera con sus fans sobre su vida personal, sí lo hace de una manera completamente distinta al incluir sus emociones como es el caso de la canción que lleva el mismo nombre “Sincerándome”, que le sirvió de desahogo para contar cómo se sentía en un momento de su vida.

“Es una canción muy personal, es un desahogo y habla de algo que yo estaba sintiendo en un momento donde tal vez a los ojos de mucha gente yo tenía todo: conciertos, entrevistas, llamados, proyectos, etc., y que me empezaron a abrumar al grado de tener agotamiento físico y mental. En ese punto es donde llega esta canción”.

Hay días que cuesta ser ese 'queda bien'

“Hay días que cuesta ser ese ‘queda bien’ y de eso es lo de que habla la canción, con ella sentí alivio y pensé: ‘ok, ya lo dije’”, cuenta.

Con dedicatorias

Carlos contó a Life and Style que canciones que incluyen su nuevo álbum como “Eres Tú - Mamá” y “Mi niña linda” son dedicadas especialmente para su madre y su hermana respectivamente. “Son canciones que de una u otra manera no hubieran encontrado lugar en un álbum mío”.

Incluso, el tema “La carta” es literalmente una carta que escribió a su ahora esposa Cinthya Rodríguez.

Es un álbum que no está pensando, solo está sentido

“Con los años me di cuenta que las canciones que más conectaban con mi público eran esas tan particulares para mí. En mis álbumes pasados siempre metía una o dos, pero ahora dije ‘¿por qué no hacemos uno con todas?’ Simplemente es un álbum que no está pensando, solo está sentido”, agrega.

El desafío en la industria

Aunque actualmente la industria musical se ha enfocado a géneros particulares y comerciales, por ejemplo el reggaetón, Carlos señala que sigue teniendo el apoyo de la gente para seguir haciendo la música que lo ha caracterizado durante su trayectoria.

“Sé que hay gente que siempre quiere descubrir este tipo de canciones y lo veo en mis conciertos (…) sigo teniendo el apoyo gigantesco de un público que quiere venir a escuchar estas canciones. Por eso me sigo atreviendo a hacer álbumes como este, y de entrada a hacer álbumes cuando ya nadie los hace, todos son sencillos”.

El cantante mexicano señaló también que como compositor, uno de sus principales retos fue convencer a la industria. “Me costó trabajo lograr convencer, porque no soy el típico compositor que tiene su guitarra y piano y que va tocando sus canciones por todas partes, yo todas las canciones las escribo cantando”.

Incluso, contó que cuando inició su carrera nadie apostada por las canciones que él había escrito. “Es más, tuve que omitir decir que las canciones eran mías a la hora de elegirlas para el álbum, y luego de que se eligieron, me di cuenta que más de la mitad lo eran, y cuando se los dije no lo podían creer”.

“Sincerándome” es el octavo álbum de Carlos Rivera, el más personal al ser escrito por él de inicio a fin. “Este álbum no se trata de una biografía que la gente va a escuchar solo por saber de mí, se trata de que encuentren en estas canciones las letras que los identifiquen y sientan el mismo efecto que tuvieron en mí cuando las escribí”, finaliza.