'Avatar 2' ya es la tercera película más taquillera de la historia

James Cameron lo volvió a hacer, ahora Avatar: The Way of Water, se colocó como la tercera película más taquillera en la historia del cine, tirando un escalón atrás a Titanic.

Para la esperada secuela de Avatar, que representa uno de los mayores éxitos en la industria del cine, ya que a solo dos meses de su estreno en la pantalla grande, ya se colocó en el tercer puesto, solo por debajo de Avengers: Endgame y Avatar, la primera entrega lanzada en 2009.