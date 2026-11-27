Hoy tu carrito de compras tiene competencia, y no es poca. Mientras Estados Unidos y una parte de nuestro país compara precios de pantallas que quizá ni necesita, la NFL aprovecha el viernes después de Acción de Gracias para tener su propio partido. Los Denver Broncos viajan a Pensilvania para enfrentar a los Pittsburgh Steelers en el Acrisure Stadium, por la Semana 12. Es el cuarto año consecutivo que la liga convierte este día en su ventana exclusiva, y a estas alturas ya es tradición.
Mientras tú buscas ofertas, la NFL ya tiene su propio plan para el Black Friday
A Denver y Pittsburgh les toca no desentonar después de Thanksgiving, que nos regaló tres partidos definidos cuando ya casi apagábamos la tele. Los Bears vencieron 39-35 a los Lions con un pase de Caleb Williams a Rome Odunze a tres segundos del final. Los Eagles remontaron una desventaja de 21 puntos y ganaron 39-38 a los Cowboys con un gol de campo de 59 yardas de Jake Elliott. Y los Bills se llevaron el 13-10 sobre los Chiefs con un gol de campo de 57 yardas de Tyler Bass, con el reloj ya en las últimas. Tres finales para el infarto en un solo día: no se vale que el viernes sea aburrido.
Dos equipos, dos estados de ánimo
Los Broncos llegan con marca de 8-2, seis victorias al hilo y Bo Nix al frente de la ofensiva. Los Steelers, con 6-4, vienen de perder contra los Bengals y los Eagles, y tendrán a Mason Rudolph como quarterback titular. Uno viene en racha y el otro, con ganas de sacarse la espina.
El historial favorece a Denver (20-14-1), pero Pittsburgh ganó los últimos tres enfrentamientos, así que el dato corta para los dos lados. Además, los Broncos no pisaban esta cancha desde 2021. Ambos pelean por lo alto de sus divisiones, y una victoria puede pesar en los criterios de desempate de enero. Y como no hay otro juego de la NFL que le compita, toda la atención estará puesta en Pittsburgh.
Cuándo y dónde verlo
El partido arranca a las 2:00 p. m. (tiempo del centro de México). Puedes verlo en NFL Game Pass de DAZN y también en Amazon Prime Video.
Si lo tuyo es seguirlo de reojo mientras esperas a que cargue la página de ofertas, ya sabes a qué hora poner la alarma. Y si el carrito se queda a medias, el partido sí vale la pena terminarlo.