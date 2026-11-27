El historial favorece a Denver (20-14-1), pero Pittsburgh ganó los últimos tres enfrentamientos, así que el dato corta para los dos lados. Además, los Broncos no pisaban esta cancha desde 2021. Ambos pelean por lo alto de sus divisiones, y una victoria puede pesar en los criterios de desempate de enero. Y como no hay otro juego de la NFL que le compita, toda la atención estará puesta en Pittsburgh.

Cuándo y dónde verlo

El partido arranca a las 2:00 p. m. (tiempo del centro de México). Puedes verlo en NFL Game Pass de DAZN y también en Amazon Prime Video.

Si lo tuyo es seguirlo de reojo mientras esperas a que cargue la página de ofertas, ya sabes a qué hora poner la alarma. Y si el carrito se queda a medias, el partido sí vale la pena terminarlo.