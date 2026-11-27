El encuentro disputado en la Aspire Zone, tuvo pocas oportunidades para goles. En el primer tiempo, el delantero Da'Vian Kimbrough, tapó una salida del arquero venezolano y logró bloquear su despeje, aunque el rebote no favoreció al Tri.

Un momento delicado en el primer tiempo fue cuando el juvenil Adonai Vázquez sufrió un fuerte choque de cabezas, que lo obligó a salir del campo en camilla. El defensa mexicano fue trasladado a un hospital para continuar con una valoración médica, luego de pasar por el protocolo de conmociones en la banca de la selección mexicana.



#Sub17 | ¡Líderes e invictos! 👏



Empate ante Venezuela para terminar en lo más alto del Grupo. ¡Estamos en dieciseisavos! 🔥#HagamosQueSuceda 💚🤍❤️ #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/y77gmYWBzc — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 27, 2026

Para la segunda mitad, el marcador permanecía sin cambios y el transcurso del juego siguió muy similar. Entre lo más destacado, México y Venezuela pidieron revisiones arbitrales, el primero fue por parte del cuerpo técnico mexicano para buscar un posible penalti, mientras que Venezuela pidió evaluar una jugada que consideraba merecedora de una tarjeta roja, pero ninguna de las dos prosperó.

Con este empate, México concluyó la fase de grupos como líder, invicto y sin goles dentro del Grupo K. Con este resultado, la selección mexicana se enfrentará ante Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

El partido está programado entre el lunes 30 y el martes 1 de noviembre de 2026 en Doha, aunque aún falta que la FIFA confirme la fecha y hora exacta.