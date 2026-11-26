Un noviazgo que no despegó

El Porto lo recibió en el verano con préstamo de un año y opción de compra, y con la ilusión de que Santi recuperara al delantero que fue en el Feyenoord, donde firmó 65 goles y 14 asistencias en 105 partidos. Ese Bebote era el que le había abierto la puerta de Europa. El de hoy no ha encontrado ni la puerta ni la llave.

Los números lo dicen sin anestesia: apenas dos goles y 343 minutos jugados. En el ataque de Francesco Farioli, Santi aparece como tercera opción, detrás de la recuperación de Samu y de la presencia de André Silva. Y cuando el delantero no anota y tampoco juega, la paciencia de cualquier club tiende a acortarse.

Del tobillo al "¿y ahora qué?"

Para entender cómo llegó hasta aquí hay que regresar un poco. Santi se operó del tobillo en diciembre de 2025 pensando en llegar fino al Mundial. Pero la recuperación no fue la esperada, en el Milan no logró recuperar su mejor nivel (la temporada pasada cerró con cero goles en la Serie A) y en pleno torneo volvió a lastimarse, sin gravedad pero con esa inercia que se pega como chicle. Resultado: un delantero con confianza en rebaja y un Milan que decidió moverlo.

