Según reportes que llegan desde Italia, el club portugués analiza terminar antes de tiempo el préstamo del mexicano, que en teoría duraba hasta junio de 2027. Y cuando uno espera que el dueño de su carta lo reciba con un "bienvenido a casa", resulta que el AC Milan tampoco tiene el cuarto de huéspedes listo.
¿Se acabó el amor? Parece que el Porto ya no quiere a Santi Gimenez entre sus filas
Un noviazgo que no despegó
El Porto lo recibió en el verano con préstamo de un año y opción de compra, y con la ilusión de que Santi recuperara al delantero que fue en el Feyenoord, donde firmó 65 goles y 14 asistencias en 105 partidos. Ese Bebote era el que le había abierto la puerta de Europa. El de hoy no ha encontrado ni la puerta ni la llave.
Los números lo dicen sin anestesia: apenas dos goles y 343 minutos jugados. En el ataque de Francesco Farioli, Santi aparece como tercera opción, detrás de la recuperación de Samu y de la presencia de André Silva. Y cuando el delantero no anota y tampoco juega, la paciencia de cualquier club tiende a acortarse.
Del tobillo al "¿y ahora qué?"
Para entender cómo llegó hasta aquí hay que regresar un poco. Santi se operó del tobillo en diciembre de 2025 pensando en llegar fino al Mundial. Pero la recuperación no fue la esperada, en el Milan no logró recuperar su mejor nivel (la temporada pasada cerró con cero goles en la Serie A) y en pleno torneo volvió a lastimarse, sin gravedad pero con esa inercia que se pega como chicle. Resultado: un delantero con confianza en rebaja y un Milan que decidió moverlo.
Ahora el panorama es de lo más incómodo. Si el Porto lo devuelve, el Milan, que conserva sus derechos y su contrato hasta 2029, no lo contempla en su proyecto, así que tendría que buscarle otro destino. Es como regresar a casa de tus papás y descubrir que ya convirtieron tu cuarto en gimnasio.
¿Y ahora qué sigue?
Todo apunta a que el mercado de invierno de enero será decisivo. Su representante, Rafaela Pimenta, tendría una reunión con el área deportiva del Porto para definir el mejor camino para su carrera, es decir, un lugar donde Santi pueda jugar de forma regular. Todavía no hay nada oficial y todo parte de reportes de prensa, pero el murmullo es difícil de ignorar.
Eso sí, a sus 25 años Santi tiene tiempo, talento comprobado y una historia previa que demuestra que los goles no llegaron por casualidad. Por ahora le toca lo más difícil: levantar la cara, volver a ponerse la pólvora seca y recordarnos por qué todos lo querían hace apenas un par de años.