El segundo tiempo que lo cambió todo

Bellingham llegó del Borussia Dortmund en 2023 y fue pieza clave en la Champions de 2024. (Fotografía: Angel Martinez/Getty Images)



José Mourinho movió fichas sin esperar: sacó a sus dos centrales y metió al inglés desde la banca. El efecto fue inmediato. El Madrid subió una marcha, Arda Güler se volvió el organizador del equipo con asistencias a Valverde y Mbappé, y el partido se dio vuelta con goles de Valverde, un doblete de Mbappé y otro de Vinícius.

Bellingham puso la firma con un golazo con el exterior desde la frontal y le dio el pase a Vinícius para el último gol. Después contó que pensó "no voy a pasar, voy a tirar". Y aunque la comparación con Zidane llegó sola, él la bajó de inmediato: dijo que Zizou fue mucho mejor que él.

Mourinho no tuvo tanta modestia. Lo llamó "el mejor jugador de centro del campo del mundo" y un líder natural.

De los años grises al "estoy feliz"

Para entender este momento hay que recordar de dónde viene. Llegó en julio de 2023 desde el Borussia Dortmund y su primera temporada fue un deslumbre: 23 goles en 42 partidos y un papel clave en la Champions 2024, con cuatro goles y cinco asistencias, además de LaLiga con Ancelotti.