Un primer tiempo para olvidar, con el PSV arriba 1-0 por un penal de Perisic, y un segundo tiempo en el que el Real Madrid se transformó para cerrar con un 5-1 y marca perfecta en la Champions League: cinco partidos, cinco victorias. ¿Qué cambió en el entretiempo? Jude Bellingham.
Bellingham ya no es una promesa, es el motor del Real Madrid
Un primer tiempo para olvidar, con el PSV arriba 1-0 por un penal de Perisic, y un segundo tiempo en el que el Real Madrid se transformó para cerrar con un 5-1 y marca perfecta en la Champions League: cinco partidos, cinco victorias. ¿Qué cambió en el entretiempo? Jude Bellingham.
El segundo tiempo que lo cambió todo
José Mourinho movió fichas sin esperar: sacó a sus dos centrales y metió al inglés desde la banca. El efecto fue inmediato. El Madrid subió una marcha, Arda Güler se volvió el organizador del equipo con asistencias a Valverde y Mbappé, y el partido se dio vuelta con goles de Valverde, un doblete de Mbappé y otro de Vinícius.
Bellingham puso la firma con un golazo con el exterior desde la frontal y le dio el pase a Vinícius para el último gol. Después contó que pensó "no voy a pasar, voy a tirar". Y aunque la comparación con Zidane llegó sola, él la bajó de inmediato: dijo que Zizou fue mucho mejor que él.
Mourinho no tuvo tanta modestia. Lo llamó "el mejor jugador de centro del campo del mundo" y un líder natural.
De los años grises al "estoy feliz"
Para entender este momento hay que recordar de dónde viene. Llegó en julio de 2023 desde el Borussia Dortmund y su primera temporada fue un deslumbre: 23 goles en 42 partidos y un papel clave en la Champions 2024, con cuatro goles y cinco asistencias, además de LaLiga con Ancelotti.
Luego vinieron dos temporadas opacas. El equipo se quedó sin títulos importantes, a él le costó encontrar regularidad y hasta se cuestionó su lugar en la selección inglesa. Todo eso quedó atrás con su gran Mundial con Inglaterra, del que volvió en forma y la mantiene ahora con Mourinho.
Él mismo lo resume sin rodeos: "Mourinho. Punto. Mourinho es la clave". Habla de libertad para bajar a construir y subir a definir, y lo explica con una frase sencilla: juega bien porque está feliz. Con contrato hasta 2029, la renovación no le quita el sueño. Dice que ni siquiera lo ha hablado con el club, solo con sus papás.
Lo que sigue
El Madrid recibe al Alavés este sábado 28 de noviembre, en la jornada 14 de LaLiga. Con un Bellingham sonriente, un Güler en su mejor versión y un Mourinho que sabe cuándo mover el tablero, el equipo parece haber encontrado algo que se le escapaba desde hace tiempo.