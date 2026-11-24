Hay algo en las tardes de Champions League que nos hace querer adelantar todos nuestros pendientes para sentarnos frente a la televisión. Y este martes tenemos una buena excusa para hacerlo: el Real Madrid recibe al PSV Eindhoven en una jornada que podría acercar a los merengues a la clasificación directa a los octavos de final.
Real Madrid vs. PSV: ¿dónde y a qué hora ver el encuentro de la Champions League?
Sobre el papel, los españoles tienen todas las de ganar, pero si algo nos ha enseñado el fútbol europeo es que no siempre podemos dar por hecho el resultado. Y es precisamente eso lo que hace interesante este encuentro entre dos equipos que atraviesan momentos completamente distintos en la competencia.
¿Podrá el Real Madrid mantener su paso perfecto en la Champions League?
Estamos en la quinta jornada de la fase de liga y, hasta el momento, el Real Madrid no conoce la derrota. Con cuatro victorias consecutivas y 12 puntos, el conjunto merengue ocupa la segunda posición de la tabla, únicamente por detrás del Paris Saint-Germain, con quien comparte la misma cantidad de unidades.
Y si hay alguien a quien debemos tener en la mira durante este encuentro es a Kylian Mbappé. El francés acumula 10 goles en apenas cuatro partidos de la competencia. Sí, hablamos de un promedio de dos goles y medio por encuentro.
A esto se suma la participación de figuras como Jude Bellingham y Federico Valverde, además del regreso de Vinícius Jr. al terreno de juego tras quedarse en la banca durante el último encuentro de LaLiga.
El PSV Eindhoven, en busca de una sorpresa en el Bernabéu
Del otro lado tenemos a un equipo que no puede darse el lujo de seguir dejando escapar puntos. El PSV Eindhoven ocupa la posición 24 de la clasificación con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.
Lo interesante aquí es que, mientras el Real Madrid busca asegurar su lugar entre los ocho mejores de la competencia, los neerlandeses necesitan mantenerse dentro de la zona que les permitiría disputar un boleto a los octavos de final.
¿Será el PSV el equipo que termine con la racha perfecta de los merengues? No parece una tarea sencilla, mucho menos teniendo como escenario el Santiago Bernabéu, pero una sorpresa podría cambiar el panorama de ambos equipos en el torneo.
¿Dónde y a qué hora ver el Real Madrid vs. PSV en vivo desde México?
Si ya estás organizando tu tarde en torno a la Champions League, toma nota. El encuentro entre el Real Madrid y el PSV Eindhoven se disputará este martes 24 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
Podrás seguir el partido en vivo a través de TNT Sports en televisión de paga o mediante la plataforma de streaming HBO Max.
Todavía quedan varias jornadas por disputar antes de conocer a los equipos que avanzarán directamente a los octavos de final. Por ahora, habrá que ver si el Real Madrid consigue sumar su quinta victoria consecutiva o si el PSV nos regala una de las sorpresas de esta edición de la Champions League.