El PSV Eindhoven, en busca de una sorpresa en el Bernabéu

Del otro lado tenemos a un equipo que no puede darse el lujo de seguir dejando escapar puntos. El PSV Eindhoven ocupa la posición 24 de la clasificación con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

Lo interesante aquí es que, mientras el Real Madrid busca asegurar su lugar entre los ocho mejores de la competencia, los neerlandeses necesitan mantenerse dentro de la zona que les permitiría disputar un boleto a los octavos de final.

El PSV Eindhoven busca sumar puntos para mantenerse en la lucha por la clasificación. (Fotografía: Sona Maleterova/Getty Images)

¿Será el PSV el equipo que termine con la racha perfecta de los merengues? No parece una tarea sencilla, mucho menos teniendo como escenario el Santiago Bernabéu, pero una sorpresa podría cambiar el panorama de ambos equipos en el torneo.

¿Dónde y a qué hora ver el Real Madrid vs. PSV en vivo desde México?

Si ya estás organizando tu tarde en torno a la Champions League, toma nota. El encuentro entre el Real Madrid y el PSV Eindhoven se disputará este martes 24 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Podrás seguir el partido en vivo a través de TNT Sports en televisión de paga o mediante la plataforma de streaming HBO Max.

Todavía quedan varias jornadas por disputar antes de conocer a los equipos que avanzarán directamente a los octavos de final. Por ahora, habrá que ver si el Real Madrid consigue sumar su quinta victoria consecutiva o si el PSV nos regala una de las sorpresas de esta edición de la Champions League.