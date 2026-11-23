Yamal presenta "unas leves molestias en el tobillo derecho" y, por precaución, el equipo tomó la decisión de poner en reserva al jugador.

Sin embargo, sí estará disponible para el encuentro del siguiente domingo contra el Deportivo (de La Coruña), detalló el club azulgrana.

El Barcelona viaja el miércoles a Azerbayán para enfrentarse al Sabah en la quinta jornada de la Champions League.



Lamine Yamal. (David Ramos/Getty Images)

Cómo va el Barcelona en la clasificación de la Champions League

Los azulgranas ocupan la quinta posición de la clasificación de la Champions, en puestos de acceso directo a octavos de final del torneo, tras tres victorias y una derrota.

Con información de AFP