La estrella del Barcelona Lamine Yamal no estará presente en las canchas el miércoles, para el partido ante Azerbaiyán, como parte de la Champions League debido a una molestia que presenta el futbolista, dio a conocer el club azulgrana este lunes.
Lamine Yamal es baja con el Barcelona para la Champions League por una molestia: ¿qué le pasó?
El jugador estrella del club azulgrana se perderá el próximo partido de la Champions League, previsto para el miércoles, debido a unas molestias que presenta.
lun 23 noviembre 2026 10:49 AM
Publicidad
Yamal presenta "unas leves molestias en el tobillo derecho" y, por precaución, el equipo tomó la decisión de poner en reserva al jugador.
Sin embargo, sí estará disponible para el encuentro del siguiente domingo contra el Deportivo (de La Coruña), detalló el club azulgrana.
El Barcelona viaja el miércoles a Azerbayán para enfrentarse al Sabah en la quinta jornada de la Champions League.
Cómo va el Barcelona en la clasificación de la Champions League
Los azulgranas ocupan la quinta posición de la clasificación de la Champions, en puestos de acceso directo a octavos de final del torneo, tras tres victorias y una derrota.
Con información de AFP
Publicidad
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.
Publicidad