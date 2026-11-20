Hay partidos que uno marca en el calendario desde hace semanas, y este sábado tenemos uno de esos. Carlos Alcaraz y Ben Shelton se enfrentarán en las semifinales de las ATP Finals 2026, en Turín. Para el español, que cierra una temporada intensa, este es uno de los pocos títulos que todavía le faltan. Para el estadounidense, es la oportunidad de demostrar que el año pasado fue un tropiezo y no una tendencia.
Tenemos nuevo Alcaraz vs. Shelton en las Nitto ATP Finals. A qué hora y dónde verlo
Será su sexto encuentro y el tercero en pocos meses, así que lo que empezó como un cruce casual ya parece una rivalidad. Pero esta vez hay un ingrediente nuevo, y no está en la cancha.
El factor Ferrero
Por primera vez, Shelton se medirá con Alcaraz con Juan Carlos Ferrero en su equipo. Sí, el mismo Ferrero que acompañó al español en su explosión hasta lo más alto del circuito y que ahora trabaja junto al padre del estadounidense. Su debut en el box fue con victoria sobre Arthur Fils, y después Shelton dijo que fue genial tenerlo al lado.
El reencuentro en Turín ya había sido tema de conversación. Alcaraz contó que tenía muchas ganas de darle "un abrazo enorme"; Ferrero admitió que verlo desde el otro lado le resultó extraño y que Carlos siempre tendrá un lugar en su corazón. Mucho cariño de por medio, pero este sábado hay un boleto a la final en juego, y pocos conocen al español tan bien como su exentrenador.
Cinco partidos, una sola derrota para Alcaraz
El historial favorece 4-1 al murciano, aunque casi ningún duelo fue cómodo:
- Masters 1000 de Canadá 2023: primer cruce, y Alcaraz se lo llevó en dos sets, el segundo en tiebreak.
- Laver Cup 2024: victoria del español por 6-4 y 6-4.
- Roland Garros 2025: cuatro sets y otro tiebreak apretado en el primero. Alcaraz ganó 7-6 (8), 6-3, 4-6 y 6-4.
- Masters 1000 de París 2026: en la final, 7-6 (5) y 7-5 para Alcaraz, con dos parciales muy cerrados.
- US Open 2026: la revancha de Shelton. En los cuartos, el estadounidense se impuso en cinco sets, con tiebreak definitivo incluido. Esa última es la que más pesa, al ser la única vez que "Big Ben" pudo con él, y fue en un Grand Slam y como local.
Cómo llegan a semifinales
Alcaraz terminó como líder invicto del grupo Ivan Lendl: venció a Frances Tiafoe, a Daniil Medvedev y al local Flavio Cobolli. Aun así, las alarmas sonaron en la previa. Días antes de su debut no pudo terminar un entrenamiento y llegó a someterse a estudios por molestias físicas. Contra Cobolli salió a la cancha y ganó sin mayores apuros, pero queda la duda de cómo responderá su cuerpo ante la intensidad de una semifinal.
Shelton, de 24 años, avanzó como segundo del grupo John McEnroe. Le ganó a Fils y a Rafael Jódar, y su única derrota fue ante Alexander Zverev, el número uno del año. Es una gran mejora frente al año pasado, cuando se despidió de la fase de grupos sin sumar un solo triunfo.
La otra semifinal será entre Zverev y Medvedev, pero casi todas las miradas están puestas en este choque.
Dónde y a qué hora verlo en México
El partido está programado para este sábado 21 de noviembre, en el segundo turno de la jornada, 7:30 a.m. (hora del centro de México). Podrás verlo en vivo por ESPN 2 y Disney+ Plan Premium.