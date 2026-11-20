Será su sexto encuentro y el tercero en pocos meses, así que lo que empezó como un cruce casual ya parece una rivalidad. Pero esta vez hay un ingrediente nuevo, y no está en la cancha.

El factor Ferrero

Por primera vez, Shelton se medirá con Alcaraz con Juan Carlos Ferrero en su equipo. Sí, el mismo Ferrero que acompañó al español en su explosión hasta lo más alto del circuito y que ahora trabaja junto al padre del estadounidense. Su debut en el box fue con victoria sobre Arthur Fils, y después Shelton dijo que fue genial tenerlo al lado.

Juan Carlos Ferrero, durante años entrenador de Alcaraz, estará por primera vez en la esquina de Shelton frente al español. (Fotografía: Clive Brunskill/Getty Images)



El reencuentro en Turín ya había sido tema de conversación. Alcaraz contó que tenía muchas ganas de darle "un abrazo enorme"; Ferrero admitió que verlo desde el otro lado le resultó extraño y que Carlos siempre tendrá un lugar en su corazón. Mucho cariño de por medio, pero este sábado hay un boleto a la final en juego, y pocos conocen al español tan bien como su exentrenador.

Cinco partidos, una sola derrota para Alcaraz

El historial favorece 4-1 al murciano, aunque casi ningún duelo fue cómodo: