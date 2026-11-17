Si sentiste un déjà vu, es normal. La Selección Mexicana vuelve a jugar un partido en el que no hay margen de error, y a estas alturas ya casi es una tradición. Después de caer 3-2 en Kingston en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, el equipo de Rafa Márquez tiene que ganar en casa para seguir en el torneo.
Va de nuevo: dónde y a qué hora ver el partido de México vs. Jamaica de hoy
Hora y dónde verlo
El partido es hoy, martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas del centro de México, en el Estadio BBVA. En México se transmite por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.
Lo que necesita el Tri para avanzar
La ida no salió tan mal como pudo haber salido. Los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones evitaron una desventaja mayor, y esos dos goles de visitante pesan en la regla de desempate. Las cuentas quedan así:
- Ganar 1-0, 2-1 o por dos goles o más: México avanza a semifinales.
- Ganar 3-2: la serie se va a tiempos extra y, si sigue empatada, a penales.
- Ganar 4-3: México queda eliminado, porque Jamaica tendría más goles de visitante.
- Empatar o perder: eliminación inmediata.
Quedarse fuera también tiene un costo extra: México perdería la clasificación directa a la Copa Oro 2027 y tendría que jugar una fase preliminar en marzo.
Hay precedentes, aunque no hagan milagros
Para quien necesite un poco de fe, México ya remontó dos veces una serie de este tipo. En 2023 lo hizo contra Honduras, con gol de Edson Álvarez en el 90+11' y una tanda de penales. En 2024 volvió a hacerlo contra Honduras con una goleada de 4-0. Dos remontadas no garantizan nada, pero al menos esta vez no estaríamos improvisando.