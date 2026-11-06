Por eso Hamilton ya no quiere cortesías: pide una conversación de fondo sobre los "grandes problemas" del equipo, sobre todo las normas cuando dos Ferrari pelean posición. Y quiere que la dirija Frédéric Vasseur, un director que rara vez se libra de la crítica de la prensa italiana y que estos días luce desarmado. Según Canal+, la reunión entre los tres probablemente sería este viernes.

Un Leclerc a distancia y un Schumacher sin filtro

Mientras tanto, Leclerc se mantuvo lejos del ruido. Regresó a Europa tras México para estar con su esposa Alexandra, que dio a luz el martes a su hija Bianca, y fue eximido de la prensa en Sao Paulo, aunque saldrá a pista desde el viernes.

Mercedes tiene 126 puntos de ventaja sobre Ferrari a cuatro carreras del final y podría asegurar el título de constructores. (Fotografía: Mark Thompson/Getty Images)

El que sí dijo lo que pensaba fue Ralf Schumacher, quien consideró inaceptable exigir por radio un castigo contra tu propio compañero y comparó el tono de Hamilton con el de Al Capone: como si el perro le dictara la ley a su dueño.

Lo irónico es que quien más se beneficia es Mercedes. A cuatro carreras del final, las Flechas de Plata tienen 126 puntos de ventaja sobre Ferrari y podrían asegurar el título de constructores incluso este domingo. Mientras Hamilton y Leclerc pelean por quién tiene la razón, el campeonato se les va por otro lado.