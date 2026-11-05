Cristiano Ronaldo dice adiós a Portugal: el final de una era que marcó al fútbol

Todo comenzó el pasado 27 de septiembre, durante un encuentro de la Nations League contra Noruega. A pesar de haber calentado durante más de media hora, Ronaldo permaneció en el banquillo sin disputar un solo minuto. La situación empeoró cuando, antes del siguiente partido frente a Dinamarca, el entrenador anunció que el delantero tampoco sería titular.

La reacción de Cristiano no tardó en llegar: abandonó la concentración de Portugal, una decisión que posteriormente le costó una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros. Aunque días después ofreció disculpas por su comportamiento hacia los aficionados y sus compañeros, el futbolista no ocultó su inconformidad con el entrenador, a quien acusó de haber traicionado su confianza.

La Federación Portuguesa de Fútbol incluso había abierto la puerta a su regreso al incluirlo entre los preconvocados para los próximos compromisos internacionales. Pero Cristiano tomó otro camino: anunció su despedida apenas un día antes de que se diera a conocer la convocatoria definitiva. Lo que pudo haber sido una última oportunidad para vestir la camiseta de Portugal terminó convirtiéndose en el cierre definitivo de una etapa.

Mucho más que goles: el legado de Cristiano Ronaldo

Hablar de Cristiano Ronaldo con Portugal es hablar de una transformación. Cuando debutó en agosto de 2003, la selección todavía buscaba consolidarse entre las grandes potencias del fútbol. Con el paso de los años, aquel joven nacido en Madeira se convirtió en su principal referente y en el rostro de una generación que aprendió a competir por los títulos más importantes.

Su momento más especial llegó en la Eurocopa de 2016, cuando Portugal conquistó su primer gran campeonato internacional tras vencer a Francia. Curiosamente, aquella final no tuvo el desenlace que Cristiano había imaginado. Una lesión lo obligó a abandonar el campo entre lágrimas durante la primera parte. Desde la banda, vivió con intensidad el encuentro que terminó definiendo Éder con un gol en la prórroga.

Fue una noche que demostró que incluso las grandes estrellas necesitan de un equipo para alcanzar la gloria. A ese título se sumaron dos Nations League, en 2019 y 2025, consolidando una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol portugués.

Y aunque nunca consiguió levantar la Copa del Mundo, Ronaldo dejó una marca histórica en su última participación, durante el Mundial de 2026, al convertirse en el primer jugador en anotar en seis ediciones diferentes del torneo.

Portugal terminó eliminado por España en octavos de final, pero aquel récord fue otra muestra de su extraordinaria longevidad deportiva.

El número 7 se despide, pero su historia continúa

Durante años, el nombre de Cristiano Ronaldo estuvo inevitablemente ligado al de Lionel Messi. Dos futbolistas que marcaron una época y protagonizaron una rivalidad que trascendió clubes, selecciones y generaciones.

Mientras Messi alcanzó la final del Mundial de 2026 con Argentina, Cristiano cerró su última participación mundialista antes de anunciar el final de su etapa internacional. Pero despedirse de Portugal no significa retirarse del fútbol.

El delantero continuará su carrera con el Al Nassr de Arabia Saudita, equipo al que llegó en 2022, demostrando que su ambición por seguir compitiendo permanece intacta.

Lo que sí termina es una de las relaciones más emblemáticas entre un jugador y su selección. Durante más de dos décadas, Cristiano Ronaldo fue mucho más que el capitán de Portugal: fue su figura, su referente y, en muchas ocasiones, el responsable de mantener viva la ilusión de todo un país.

Su despedida quizá no fue la más tranquila ni la que muchos aficionados hubieran deseado. Sin embargo, una polémica no alcanza para borrar 23 años de historia. La camiseta número 7 tendrá un nuevo dueño, pero difícilmente volverá a significar lo mismo.

