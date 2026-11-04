Su llegada no significa que vaya a asumir de inmediato un papel determinante en las decisiones del Real Madrid. Tampoco se ha anunciado que tendrá una responsabilidad específica o que estará al frente de alguna comisión.

En otras palabras, su presencia representa una incorporación al órgano de gobierno del club, no un puesto ejecutivo relacionado directamente con la actividad futbolística.

Eso no significa que su participación carezca de importancia. Como integrante de la junta, podrá aportar su experiencia y perspectiva en las reuniones y asuntos que correspondan a este órgano. Su trayectoria como deportista de élite, así como los valores que ha representado durante su carrera, son parte de lo que el Madrid destaca de esta incorporación.

Por ahora, el siguiente paso es que su nombramiento sea ratificado por la Asamblea General de Socios Compromisarios, cuya reunión está prevista para el próximo 21 de noviembre.

De las pistas de tenis al equipo de sus amores

Si hay algo que no resulta nuevo en esta historia es el cariño de Nadal por el Real Madrid. El español nunca ha escondido su afición por el conjunto blanco y, de hecho, su vínculo con la institución va mucho más allá de asistir a los partidos desde las gradas.

Nacido en Manacor, Mallorca, el extenista es socio de honor del club desde 2011 y tiene el número 67,778. Su relación con el equipo también ha estado marcada por su cercanía con Florentino Pérez, con quien ha compartido distintos encuentros y momentos relacionados con el deporte.

La elección tampoco parece casual. El Real Madrid destacó su trayectoria y las cualidades que, considera, coinciden con la identidad de la institución: disciplina, competitividad, humildad, capacidad de superación y respeto por sus rivales.

Así que no, Rafa Nadal no cambió las raquetas por los tac ni está preparando su debut en el Santiago Bernabéu. Su nueva etapa estará en los despachos, donde tendrá la oportunidad de aportar a un club que ha formado parte de su vida desde pequeño. Esta vez, el desafío no será levantar un trofeo sobre la arcilla, sino contribuir al futuro del equipo que siempre ha llevado como aficionado.