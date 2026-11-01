El italiano había llegado a México con una ventaja considerable sobre sus rivales. Después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, su novena victoria del año, necesitaba únicamente dos puntos de los 125 que todavía estaban en disputa para quedarse con el título.

Así, mientras Verstappen celebraba su triunfo, Antonelli tenía razones para festejar algo todavía más grande: su primer campeonato mundial.

Kimi Antonelli: el joven que hizo historia en México

Kimi Antonelli cerró una temporada de nueve victorias y aseguró el título mundial con Mercedes.

(Fotografía: Clive Rose/Getty Images)

Con apenas 20 años y 68 días, Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1, superando una marca que parecía difícil de alcanzar.

Pero su logro no se explica únicamente por lo que ocurrió en México. El piloto de Mercedes construyó su campeonato a lo largo de una temporada en la que acumuló nueve victorias, siete pole positions y 19 podios en su trayectoria dentro de la categoría.

Su primer gran momento llegó en marzo, cuando consiguió su primera pole position y su primera victoria en el Gran Premio de China. A partir de ahí, comenzó una racha que lo llevó a ganar cinco carreras consecutivas, incluida una en el circuito de Mónaco.

No todo fue sencillo. En Gran Bretaña terminó en la posición 16 después de sufrir problemas técnicos y recibir una penalización, lo que permitió que su compañero George Russell recortara la diferencia en el campeonato.

Sin embargo, uno de los momentos más memorables llegó en Monza, donde Antonelli protagonizó una remontada desde el lugar 19 de la parrilla hasta conseguir la victoria frente a miles de aficionados italianos. Un triunfo que puso fin a 60 años sin que un piloto de Italia ganara en ese circuito.

Un título que Italia llevaba esperando más de siete décadas

Italia volvió a celebrar un campeonato de F1 después de 73 años, desde el título de Alberto Ascari en 1953. (Fotografía: Clive Rose/Getty Images)

La coronación de Antonelli también tuvo un significado especial para su país. Italia no celebraba un campeonato mundial de pilotos desde 1953, cuando Alberto Ascari consiguió su segundo título.

Más de siete décadas después, un piloto nacido en Bolonia volvió a colocar la bandera italiana en lo más alto de la Fórmula 1.

Antonelli llegó a la categoría en 2025, después de formarse en el programa de jóvenes pilotos de Mercedes y destacar en competencias como la Fórmula 4, la Fórmula Regional y la Fórmula 2. En apenas su segunda temporada en la máxima categoría, consiguió lo que muchos pilotos persiguen durante toda su carrera.

Con 380 puntos acumulados en 2026, el italiano aseguró un campeonato que parecía cada vez más cercano, pero que encontró su desenlace definitivo en territorio mexicano.

El Gran Premio de México 2026 será recordado por la victoria de Verstappen, el segundo lugar de Hamilton y, sobre todo, por el día en que Kimi Antonelli dejó de ser una de las grandes promesas de la Fórmula 1 para convertirse en campeón del mundo.

Porque esta vez, ganar la carrera no fue lo mismo que llevarse toda la gloria.