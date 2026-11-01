En cuestión de horas comenzaron a circular versiones sobre un presunto enfrentamiento físico entre el piloto y Ayao Komatsu, director de Haas. La polémica creció lo suficiente como para que Ocon decidiera romper el silencio a través de sus redes sociales.

El francés reconoció que el viernes por la noche existió una diferencia de opiniones que derivó en una discusión, pero rechazó categóricamente las acusaciones de violencia física.

También dejó clara su postura: los desacuerdos deben resolverse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua.

Su declaración confirmó que hubo tensión dentro del equipo, aunque no aclaró qué provocó el conflicto ni por qué Haas decidió llevarlo hasta el punto de retirarlo de la competencia.

Una despedida que llegó antes de lo esperado

Ryo Hirakawa fue elegido para sustituir a Ocon y hacer su debut en una carrera de Fórmula 1 en México. (Fotografía: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

La relación entre Esteban Ocon y Haas ya tenía fecha de caducidad. En septiembre, la escudería había anunciado que el francés dejaría el equipo al finalizar la temporada 2026 y posteriormente confirmó al brasileño Rafael Câmara como su reemplazo para 2027.

Los resultados tampoco habían acompañado al piloto. Hasta ese momento, Ocon acumulaba apenas siete puntos, frente a los 23 de Bearman, una diferencia que reflejaba una temporada complicada para el francés.

Pero una cosa era saber que sus caminos se separarían al terminar el campeonato y otra muy distinta era verlo fuera del monoplaza a mitad de un fin de semana de carrera.

La decisión llega, además, en un momento especialmente delicado para su trayectoria. Sin un asiento confirmado para 2027 y con la mayoría de las alineaciones ya definidas, el futuro del piloto de 30 años dentro de la Fórmula 1 permanece incierto.

Incluso su posible participación número 200 en un Gran Premio, prevista para Brasil, quedó en duda tras lo sucedido en México.

Hirakawa, el inesperado beneficiado

Oliver Bearman acumulaba 23 puntos frente a los siete de Ocon, en una temporada complicada para el francés. (Fotografía: Mark Thompson/Getty Images)

Mientras Ocon intentaba aclarar la controversia, Ryo Hirakawa recibió una oportunidad que pocos pilotos consiguen: debutar en una carrera de Fórmula 1.

El japonés de 32 años, piloto reserva de Haas, llega con una trayectoria destacada en el automovilismo de resistencia. Fue campeón del Mundial de Resistencia en 2022 y 2023 con Toyota y ganó las 24 Horas de Le Mans de 2022.

Su vínculo con Toyota, socio de Haas, lo mantenía cerca del equipo, pero su aparición como titular durante el GP de México no estaba prevista de esta manera.

Ahora, Hirakawa tendrá la oportunidad de disputar las 71 vueltas del Autódromo Hermanos Rodríguez, compartiendo equipo con Bearman y aprovechando un debut que llegó en medio de una de las situaciones más tensas del fin de semana.

¿El principio de un final definitivo?

Por ahora, Haas no ha explicado públicamente qué motivó la salida de Ocon del Gran Premio de México. El piloto confirmó una discusión, negó cualquier agresión física y dejó abiertas varias preguntas sobre lo ocurrido detrás de las puertas del equipo.

Lo que sí está claro es que la relación entre ambas partes atraviesa un momento crítico, justo cuando se acerca el final de su etapa juntos.

Y aunque todavía falta conocer la versión completa de Haas, el episodio deja una imagen difícil de ignorar: un piloto que llegó a México preparado para competir y terminó viendo cómo otro ocupaba su asiento.

En un deporte donde cada oportunidad cuenta, Ocon perdió mucho más que un fin de semana de carrera.