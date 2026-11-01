El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 todavía no llegaba a la clasificación cuando uno de los mayores escándalos del fin de semana comenzó a tomar forma fuera de la pista. Esta vez, el protagonista no fue un accidente ni una maniobra polémica, sino una decisión que tomó por sorpresa al paddock: Haas dejó fuera a Esteban Ocon y anunció que su piloto reserva, Ryo Hirakawa, ocuparía su lugar durante el resto del evento.
¿Qué pasó entre Ocon y Haas durante el GP de la Ciudad de México?
Lo que parecía un cambio inesperado en la alineación pronto se convirtió en una historia mucho más complicada. Entre rumores de una supuesta pelea, declaraciones del piloto francés y el silencio de la escudería, la pregunta dejó de ser quién conduciría el monoplaza para convertirse en una mucho más incómoda: ¿qué ocurrió realmente entre Ocon y Haas?
Una discusión que terminó fuera de la pista
Todo comenzó después de la actividad del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ocon había terminado la jornada con el decimotercer mejor tiempo, incluso por delante de su compañero Oliver Bearman, por lo que nada en sus resultados anticipaba que sería apartado del equipo.
Sin embargo, el sábado Haas anunció que el francés no participaría en el resto del Gran Premio y que Hirakawa tomaría su asiento para la última práctica, la clasificación y la carrera del domingo.
La escudería no explicó los motivos de su decisión. Únicamente aclaró que Ocon no estaba enfermo, lo que alimentó todavía más las especulaciones.
En cuestión de horas comenzaron a circular versiones sobre un presunto enfrentamiento físico entre el piloto y Ayao Komatsu, director de Haas. La polémica creció lo suficiente como para que Ocon decidiera romper el silencio a través de sus redes sociales.
El francés reconoció que el viernes por la noche existió una diferencia de opiniones que derivó en una discusión, pero rechazó categóricamente las acusaciones de violencia física.
También dejó clara su postura: los desacuerdos deben resolverse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua.
Su declaración confirmó que hubo tensión dentro del equipo, aunque no aclaró qué provocó el conflicto ni por qué Haas decidió llevarlo hasta el punto de retirarlo de la competencia.
Una despedida que llegó antes de lo esperado
La relación entre Esteban Ocon y Haas ya tenía fecha de caducidad. En septiembre, la escudería había anunciado que el francés dejaría el equipo al finalizar la temporada 2026 y posteriormente confirmó al brasileño Rafael Câmara como su reemplazo para 2027.
Los resultados tampoco habían acompañado al piloto. Hasta ese momento, Ocon acumulaba apenas siete puntos, frente a los 23 de Bearman, una diferencia que reflejaba una temporada complicada para el francés.
Pero una cosa era saber que sus caminos se separarían al terminar el campeonato y otra muy distinta era verlo fuera del monoplaza a mitad de un fin de semana de carrera.
La decisión llega, además, en un momento especialmente delicado para su trayectoria. Sin un asiento confirmado para 2027 y con la mayoría de las alineaciones ya definidas, el futuro del piloto de 30 años dentro de la Fórmula 1 permanece incierto.
Incluso su posible participación número 200 en un Gran Premio, prevista para Brasil, quedó en duda tras lo sucedido en México.
Hirakawa, el inesperado beneficiado
Mientras Ocon intentaba aclarar la controversia, Ryo Hirakawa recibió una oportunidad que pocos pilotos consiguen: debutar en una carrera de Fórmula 1.
El japonés de 32 años, piloto reserva de Haas, llega con una trayectoria destacada en el automovilismo de resistencia. Fue campeón del Mundial de Resistencia en 2022 y 2023 con Toyota y ganó las 24 Horas de Le Mans de 2022.
Su vínculo con Toyota, socio de Haas, lo mantenía cerca del equipo, pero su aparición como titular durante el GP de México no estaba prevista de esta manera.
Ahora, Hirakawa tendrá la oportunidad de disputar las 71 vueltas del Autódromo Hermanos Rodríguez, compartiendo equipo con Bearman y aprovechando un debut que llegó en medio de una de las situaciones más tensas del fin de semana.
¿El principio de un final definitivo?
Por ahora, Haas no ha explicado públicamente qué motivó la salida de Ocon del Gran Premio de México. El piloto confirmó una discusión, negó cualquier agresión física y dejó abiertas varias preguntas sobre lo ocurrido detrás de las puertas del equipo.
Lo que sí está claro es que la relación entre ambas partes atraviesa un momento crítico, justo cuando se acerca el final de su etapa juntos.
Y aunque todavía falta conocer la versión completa de Haas, el episodio deja una imagen difícil de ignorar: un piloto que llegó a México preparado para competir y terminó viendo cómo otro ocupaba su asiento.
En un deporte donde cada oportunidad cuenta, Ocon perdió mucho más que un fin de semana de carrera.