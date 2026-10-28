Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
F1-2026-banner.jpg
Deportes

¿Por qué la temporada 2008 de CR7 merece el Balón de Oro de todos los tiempos?

Con el Manchester United, Cristiano Ronaldo arrasó en 2008 con títulos, goles y premios. La votación del BOAT lo eligió como el mejor Balón de Oro de la historia.
mié 28 octubre 2026 03:17 PM
Añadir LifeandStyle en Google
cristiano ronaldo boat balón de oro .png
Cristiano Ronaldo, en 2008, el año que muchos consideran el punto más alto de su carrera. (Fotografía: Koji Watanabe/Getty Images)

Si alguien quiere saber qué es una buena temporada en fútbol, bastaría con enseñarle el 2008. Ese año Cristiano Ronaldo ganó la liga, ganó la Champions, metió gol en la final, se llevó la Bota de Oro y, por si fuera poco, el Balón de Oro. Por eso para nada sorprende que el BOAT y el público lo hayan elegido como el Balón de Oro de todos los tiempos.

Publicidad

Una vitrina que no cabía en una sola temporada

Con el Manchester United, Cristiano llegó a 2008 con hambre de triunfo y con el título de la Premier League 2007-08 bajo el brazo. Pero lo que pesó de verdad fue la UEFA Champions League, ahí marcó en la final ante el Chelsea y se quedó con la copa más grande de Europa. A eso sumó la Community Shield y el Mundial de Clubes de la FIFA.

Y honestamente cuando un jugador sabe liderar a todo un equipo y encima se lleva los reflectores, pues, no hay más discusión.

cristiano ronaldo temporada 2008 .png
Con el Manchester United ganó la Premier League 2007-08 y la Champions League. (Fotografía: Shaun Botterill/Getty Images)


Los números, y todos los premios

Si el palmarés colectivo impresiona, el individual parece una lista de supermercado: 42 goles en todas las competiciones, 31 de ellos en la Premier League. De ahí salieron la Bota de Oro de Europa, la Bota de Oro de la Premier y el título de máximo goleador de la Champions. También se llevó el FIFA World Player, el premio FIFPro, el Onze d'Or, los reconocimientos de la UEFA como mejor jugador y mejor delantero, y los de la PFA y la FWA en Inglaterra.

Publicidad

¿Por qué este y no otro?

Balón de oro de todos los tiempos cristiano ronaldo .png
Su Balón de Oro 2008 ganó la votación del BOAT como el mejor de todos los tiempos. (Fotografía: John Gichigi/Getty Images)

Porque 2008 fue una de esas campañas en las que todo coincidió: un delantero en plenitud, un equipo campeón y una temporada sin huecos. No hubo un solo trofeo importante que se le escapara, y por eso el primer Balón de Oro de su carrera terminó siendo, para la votación del BOAT, el que mejor resume lo que puede hacer un futbolista en un año.

Publicidad

Tags

Cristiano Ronaldo Balón de Oro
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad