Si alguien quiere saber qué es una buena temporada en fútbol, bastaría con enseñarle el 2008. Ese año Cristiano Ronaldo ganó la liga, ganó la Champions, metió gol en la final, se llevó la Bota de Oro y, por si fuera poco, el Balón de Oro. Por eso para nada sorprende que el BOAT y el público lo hayan elegido como el Balón de Oro de todos los tiempos.
¿Por qué la temporada 2008 de CR7 merece el Balón de Oro de todos los tiempos?
Una vitrina que no cabía en una sola temporada
Con el Manchester United, Cristiano llegó a 2008 con hambre de triunfo y con el título de la Premier League 2007-08 bajo el brazo. Pero lo que pesó de verdad fue la UEFA Champions League, ahí marcó en la final ante el Chelsea y se quedó con la copa más grande de Europa. A eso sumó la Community Shield y el Mundial de Clubes de la FIFA.
Y honestamente cuando un jugador sabe liderar a todo un equipo y encima se lleva los reflectores, pues, no hay más discusión.
Los números, y todos los premios
Si el palmarés colectivo impresiona, el individual parece una lista de supermercado: 42 goles en todas las competiciones, 31 de ellos en la Premier League. De ahí salieron la Bota de Oro de Europa, la Bota de Oro de la Premier y el título de máximo goleador de la Champions. También se llevó el FIFA World Player, el premio FIFPro, el Onze d'Or, los reconocimientos de la UEFA como mejor jugador y mejor delantero, y los de la PFA y la FWA en Inglaterra.
¿Por qué este y no otro?
Porque 2008 fue una de esas campañas en las que todo coincidió: un delantero en plenitud, un equipo campeón y una temporada sin huecos. No hubo un solo trofeo importante que se le escapara, y por eso el primer Balón de Oro de su carrera terminó siendo, para la votación del BOAT, el que mejor resume lo que puede hacer un futbolista en un año.