Una vitrina que no cabía en una sola temporada

Con el Manchester United, Cristiano llegó a 2008 con hambre de triunfo y con el título de la Premier League 2007-08 bajo el brazo. Pero lo que pesó de verdad fue la UEFA Champions League, ahí marcó en la final ante el Chelsea y se quedó con la copa más grande de Europa. A eso sumó la Community Shield y el Mundial de Clubes de la FIFA.

Y honestamente cuando un jugador sabe liderar a todo un equipo y encima se lleva los reflectores, pues, no hay más discusión.

Con el Manchester United ganó la Premier League 2007-08 y la Champions League. (Fotografía: Shaun Botterill/Getty Images)





Los números, y todos los premios

Si el palmarés colectivo impresiona, el individual parece una lista de supermercado: 42 goles en todas las competiciones, 31 de ellos en la Premier League. De ahí salieron la Bota de Oro de Europa, la Bota de Oro de la Premier y el título de máximo goleador de la Champions. También se llevó el FIFA World Player, el premio FIFPro, el Onze d'Or, los reconocimientos de la UEFA como mejor jugador y mejor delantero, y los de la PFA y la FWA en Inglaterra.

