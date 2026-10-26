Apenas fue el primer clásico de la temporada y ya nos dejó varios momentos para recordar. El fútbol internacional, o mejor dicho el español, vio otro de sus grandes momentos con uno de los enfrentamientos más esperados: Real Madrid Vs Barcelona.
Lo que viste, lo que quieres repetir y lo que quizá te perdiste del Real Madrid Vs Barcelona
Esta vez la suerte estuvo del lado del Real Madrid, que con figuras como Kylian Mbappé y Jude Bellingham , y a pesar de varias bajas importantes, consiguió dos goles frente a los azulgrana.
Primero, Barcelona llegó a El Clásico esperando ganar su décima victoria consecutiva en LaLiga. Los del Barça venían dominando con 27 puntos, aunque con la espina clavada de la derrota a media semana ante el PSG en la Champions. El Real Madrid de José Mourinho, por su parte, era tercero con 21 unidades y venía de golear 4-1 al Leipzig. Dos equipos con ganas de cobrarse algo, y un Spotify Camp Nou recién remodelado como escenario.
Lo que viste: el Barça mandó, el Madrid pegó
Si solo miraras las estadísticas, pensarías que ganó el Barcelona, pero la verdad lo que nos importa es lo que pasa dentro del campo de juego y aunque el azulgrana tuvo más la pelota, el territorio y más disparos de peligro, se sabe que el Clásico nunca ha sido un concurso de posesión, y el Madrid esperó su momento y salió a darle vuelta al marcador
En el minuto 41 llegó el premio a la paciencia. Mbappé aprovechó un rebote y puso el 0-1. Ya en la segunda mitad, Raphinha igualó con la ayuda de Pedri, y por un rato parecía que el Barça por fin tendría resultados después de tener mayor posesión del balón.
Y entonces, el minuto 88. Camavinga arrancó una jugada individual que dejó a media defensa catalana mirando y le puso el gol en bandeja a Mbappé, que solo tuvo que empujarla. Doblete del francés y 1-2 definitivo. Y para los que aman los números, se contabilizan 14 goles de Mbappé en 11 partidos contra el Barcelona. Digamos que le tiene cariño al rival.
Lo que quizá te perdiste: las ausencias que pesaron
Este Clásico se jugó con la enfermería llena. El Madrid no tuvo a Vinícius Jr., suspendido por su expulsión ante el Villarreal, ni a Courtois, baja de última hora por gripe. Tampoco a Mendy, Asencio y Rodrygo, los tres lesionados. El Barça llegó sin Dani Olmo, Eric García, Koundé, Christensen y Bardghji.
Lo que quieres repetir
Si te lo perdiste, vale la pena ver completos los últimos diez minutos. Tiene todo: el Barcelona empujando, el Madrid aguantando y una jugada de Camavinga que merece ponerse en repet. Además, el Madrid se pone a tres puntos del líder y le corta la racha al Barça, que le había ganado los dos clásicos de este año (la Supercopa en enero y LaLiga en mayo).
La revancha ya tiene fecha: 9 de mayo de 2027 en el Santiago Bernabéu. Hay tiempo para afilar el discurso. Mientras tanto, a seguir sin superar este Clásico.