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Deportes

Lo que viste, lo que quieres repetir y lo que quizá te perdiste del Real Madrid Vs Barcelona

Mbappé firmó doblete, Raphinha respondió y Camavinga se inventó la jugada del partido: el Real Madrid ganó 1-2 en el Camp Nou y le bajó los humos al líder.
lun 26 octubre 2026 10:37 AM
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Mbappé festeja su primer gol, el 0-1 del Real Madrid en el minuto 41. (Fotografía: Alex Caparros/Getty Images)

Apenas fue el primer clásico de la temporada y ya nos dejó varios momentos para recordar. El fútbol internacional, o mejor dicho el español, vio otro de sus grandes momentos con uno de los enfrentamientos más esperados: Real Madrid Vs Barcelona.

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Esta vez la suerte estuvo del lado del Real Madrid, que con figuras como Kylian Mbappé y Jude Bellingham , y a pesar de varias bajas importantes, consiguió dos goles frente a los azulgrana.

Primero, Barcelona llegó a El Clásico esperando ganar su décima victoria consecutiva en LaLiga. Los del Barça venían dominando con 27 puntos, aunque con la espina clavada de la derrota a media semana ante el PSG en la Champions. El Real Madrid de José Mourinho, por su parte, era tercero con 21 unidades y venía de golear 4-1 al Leipzig. Dos equipos con ganas de cobrarse algo, y un Spotify Camp Nou recién remodelado como escenario.

Lo que viste: el Barça mandó, el Madrid pegó

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Con la baja de Vinícius y Courtois, el Madrid de Mourinho se defendió y ganó (Fotografía: David Ramos/Getty Images)


Si solo miraras las estadísticas, pensarías que ganó el Barcelona, pero la verdad lo que nos importa es lo que pasa dentro del campo de juego y aunque el azulgrana tuvo más la pelota, el territorio y más disparos de peligro, se sabe que el Clásico nunca ha sido un concurso de posesión, y el Madrid esperó su momento y salió a darle vuelta al marcador

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En el minuto 41 llegó el premio a la paciencia. Mbappé aprovechó un rebote y puso el 0-1. Ya en la segunda mitad, Raphinha igualó con la ayuda de Pedri, y por un rato parecía que el Barça por fin tendría resultados después de tener mayor posesión del balón.

Y entonces, el minuto 88. Camavinga arrancó una jugada individual que dejó a media defensa catalana mirando y le puso el gol en bandeja a Mbappé, que solo tuvo que empujarla. Doblete del francés y 1-2 definitivo. Y para los que aman los números, se contabilizan 14 goles de Mbappé en 11 partidos contra el Barcelona. Digamos que le tiene cariño al rival.

Lo que quizá te perdiste: las ausencias que pesaron

Este Clásico se jugó con la enfermería llena. El Madrid no tuvo a Vinícius Jr., suspendido por su expulsión ante el Villarreal, ni a Courtois, baja de última hora por gripe. Tampoco a Mendy, Asencio y Rodrygo, los tres lesionados. El Barça llegó sin Dani Olmo, Eric García, Koundé, Christensen y Bardghji.

Lo que quieres repetir

Si te lo perdiste, vale la pena ver completos los últimos diez minutos. Tiene todo: el Barcelona empujando, el Madrid aguantando y una jugada de Camavinga que merece ponerse en repet. Además, el Madrid se pone a tres puntos del líder y le corta la racha al Barça, que le había ganado los dos clásicos de este año (la Supercopa en enero y LaLiga en mayo).

La revancha ya tiene fecha: 9 de mayo de 2027 en el Santiago Bernabéu. Hay tiempo para afilar el discurso. Mientras tanto, a seguir sin superar este Clásico.

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