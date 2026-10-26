En el minuto 41 llegó el premio a la paciencia. Mbappé aprovechó un rebote y puso el 0-1. Ya en la segunda mitad, Raphinha igualó con la ayuda de Pedri, y por un rato parecía que el Barça por fin tendría resultados después de tener mayor posesión del balón.

Y entonces, el minuto 88. Camavinga arrancó una jugada individual que dejó a media defensa catalana mirando y le puso el gol en bandeja a Mbappé, que solo tuvo que empujarla. Doblete del francés y 1-2 definitivo. Y para los que aman los números, se contabilizan 14 goles de Mbappé en 11 partidos contra el Barcelona. Digamos que le tiene cariño al rival.

Lo que quizá te perdiste: las ausencias que pesaron

Este Clásico se jugó con la enfermería llena. El Madrid no tuvo a Vinícius Jr., suspendido por su expulsión ante el Villarreal, ni a Courtois, baja de última hora por gripe. Tampoco a Mendy, Asencio y Rodrygo, los tres lesionados. El Barça llegó sin Dani Olmo, Eric García, Koundé, Christensen y Bardghji.

Lo que quieres repetir

Si te lo perdiste, vale la pena ver completos los últimos diez minutos. Tiene todo: el Barcelona empujando, el Madrid aguantando y una jugada de Camavinga que merece ponerse en repet. Además, el Madrid se pone a tres puntos del líder y le corta la racha al Barça, que le había ganado los dos clásicos de este año (la Supercopa en enero y LaLiga en mayo).

La revancha ya tiene fecha: 9 de mayo de 2027 en el Santiago Bernabéu. Hay tiempo para afilar el discurso. Mientras tanto, a seguir sin superar este Clásico.