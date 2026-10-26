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Ni Mbappé ni Dembélé: Harry Kane gana el Balón de Oro 2026

El delantero inglés fue reconocido como el mejor jugador del año y recibió el codiciado premio, por el cual competían grandes estrellas de las canchas.
lun 26 octubre 2026 05:12 PM
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Ni Mbappé ni Dembélé: Harry Kane gana el Balón de Oro 2026
El delantero inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, ganó el Balón de Oro 2026 al mejor futbolista masculino. Su premio fue entregado durante la ceremonia realizada este lunes 26 de octubre en el Teatro Palladium de Londres. (FRANCK FIFE/AFP)

El delantero inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 este lunes 26 de octubre, con lo que se convierte en el mejor jugador del año y el quinto futbolista inglés en lograrlo.

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Kane de 33 años recibió el reconocimiento en una ceremonia realizada en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra, en una ceremonia a cargo de la leyenda del futbol Thierry Henry y la presentadora deportiva Kate Scott.

Harry Kane juega en el Bayern Múnich desde 2023, donde su instinto goleador y su perfil de delantero centro demoledor han sido más evidentes. Este año, sucede en el palmarés al delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

De esta manera se convierte en el primer inglés coronado con el máximo galardón individual desde Michael Owen en 2001, pulverizó los registros con sus 61 goles con la camiseta del Bayern Munich (semifinalista en la Liga de Campeones), o 73 si se suman los que marcó con Inglaterra (tercera en el Mundial 2026).

Entre otros futbolistas favoritos para el codiciado premio se encuentran Lamine Yamal, que metió solo un gol en el Mundial y pese al título de España, pero solo llevó el galardón a mejor joven por tercer año consecutivo. Mbappé era otro nombre por quienes apostaban, pero no lo logró pese a sus. estadísticas excepcionales.

Ganadores hombres del Balón de Oro en los últimos 10 años:

2025: Ousmane Dembélé (País: Francia | Equipo: Paris Saint-Germain)
2024: Rodri Hernández (País: España | Equipo: Manchester City)
2023: Lionel Messi (País: Argentina | Equipo: París Saint-Germain)
2022: Karim Benzema (País: Francia | Equipo: Real Madrid)
2021: Lionel Messi (País: Argentina | Equipos: FC Barcelona | París-Saint-Germain)
2020: no atribuido debido al Covid
2019: Lionel Messi (País: Argentina | Equipo: FC Barcelona)
2018: Luka Modric (País: Croacia | Equipo:Real Madrid)
2017: Cristiano Ronaldo (País: Portugal | Equipo: Real Madrid)

2016: Cristiano Ronaldo (País: Portugal | Equipo:Real Madrid)

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