Antonelli gana el GP de EU pero no se coronó campeón; podría ser en México

Nadie detiene a Kimi

Antonelli, que había ganado el sábado su primera pole position en dos meses, soportó la presión de la salida con un fulgurante acelerón que dejó atrás a Verstappen.

Sin posibilidad de atacar al italiano, Mad Max sufrió el asalto en la retaguardia de los Ferraris de Hamilton y Leclerc, quien se colocó brevemente en la segunda plaza.

Aunque recuperó rápidamente ese lugar, Verstappen ya había perdido la pista de Antonelli, que le sacaba más de dos segundos en la segunda plaza.

El italiano se manejó con maestría entre los pronunciados baches de determinadas zonas del circuito, que provocaron las quejas muchos pilotos, y su distancia con Verstappen rozaba los cinco segundos en la vuelta 15.

Por detrás, Colapinto y Bortoleto recuperaban terreno después de que arrancaran desde el fondo de la parrilla. Los sudamericanos recibieron fuertes penalizaciones por haber superado el límite de cambios en el motor.

En la vuelta 9 se dio a conocer la sanción de cinco segundos a Russell por haberse salido de la pista en la primera vuelta, lo que los comisarios consideraron que le ayudó a mantener su posición.

El británico pagó el castigo en una parada en la vuelta 23 y se reincorporó al asfalto en el décimo lugar.

Con Hamilton rodando en quinta posición, Antonelli era virtual campeón cuando hizo su única parada en boxes de la carrera.

Verstappen lideró hasta su segunda parada, tras la cual Antonelli retomó la cabeza con un adelantamiento sin dificultades a Leclerc.

Con el italiano disparado hacia el triunfo, la atención se centró en la batalla por el segundo lugar entre el británico Lando Norris (McLaren), Verstappen y Leclerc, que finalmente prevaleció en un esperanzador fin de semana para Ferrari

La decimoctava parada del calendario no fue en cambio positiva para Colapinto, que rodaba en la cola en la vuelta 37 cuando recibió la orden de abandonar.