Del Balón de Oro 2026 ya hemos hablado. Incluso te contamos cómo se elige al ganador y por qué la participación de periodistas especializados es clave para coronar al mejor jugador. Ahora la apuesta es otra, y quien decide quién es el mejor de todos los tiempos eres tú.
¿Messi o Cristiano Ronaldo? El Balón de Oro de todos los tiempos no tiene mucha competencia
Así funciona la votación
France Football, la publicación encargada de entregar el premio, lanzó una votación en línea para que sean los aficionados quienes elijan entre 10 jugadores que han ganado el Balón de Oro más de una vez. Arrancó hace poco y cerrará el 27 de octubre, un día después de la gala que premiará al mejor jugador del año.
Hay un nombre que podría coronarse dos veces: Lionel Messi. Además de estar en la lista del B.O.A.T., es uno de los máximos candidatos, y de los favoritos, para llevarse el premio anual.
Las 10 opciones son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan, todos ganadores en más de una ocasión.
Eso sí, votar no es tan sencillo como entrar a la página y hacer clic las veces que quieras. Cada participación cuesta un euro, así que si quieres votar 100 veces por alguno de los jugadores, te saldrá en 100 euros, unos 2,070 pesos mexicanos. Con tu pago puedes votar las veces que quieras por el mismo jugador.
Cristiano Ronaldo y su 2008
A solo unos días de iniciada la votación, Cristiano Ronaldo ya lidera con 62% de los votos, gracias al Balón de Oro de 2008. Fue el primer premio dorado del delantero portugués y llegó durante su etapa con el Manchester United.
¿Y qué tuvo de especial ese año? El portugués vivió una de las temporadas más redondas de su carrera. Con 31 goles en la Premier League, fue el máximo artillero de Europa y llevó a los Red Devils a levantar el título de liga 2007-08.
Pero no se quedó ahí: ese mismo curso el equipo se coronó en la Liga de Campeones, y después sumó la Community Shield y el Mundial de Clubes de la FIFA de 2008. Es justo esa campaña la que hoy encabeza la votación de los aficionados.
Messi aparece en segundo lugar
En segundo lugar va el Balón de Oro de Lionel Messi en 2012, con 13% de los votos. Fue su cuarto trofeo consecutivo, y tiene todo el sentido: ese año calendario se aventó 91 goles en 69 partidos, una cifra que todavía suena a exageración.
Lo curioso es que el apoyo a Messi se reparte entre sus ocho Balones de Oro, mientras que los votos de Cristiano se concentran casi todos en un solo premio. Más abajo aparece el Messi de 2023, con 9%, el año en que ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con el PSG y, de pilón, levantó el Mundial con Argentina.
La discusión sobre quién es el mejor de la historia no se va a resolver con una votación en línea, y menos una en la que cada voto se paga. Pero ahí está la foto del momento: Cristiano arrasa con un solo año, y Messi tiene su fuerza repartida en una carrera entera. Todavía hay tiempo hasta el 27 de octubre para ver si esa ventaja se sostiene o si los fans de la Pulga terminan de inclinar la balanza.