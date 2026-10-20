Cristiano Ronaldo y su 2008

A solo unos días de iniciada la votación, Cristiano Ronaldo ya lidera con 62% de los votos, gracias al Balón de Oro de 2008. Fue el primer premio dorado del delantero portugués y llegó durante su etapa con el Manchester United.

Cristiano lidera con 62% gracias a su Balón de Oro de 2008, el primero, con el Manchester United. (Fotografía: Alex Livesey/Getty Images)

¿Y qué tuvo de especial ese año? El portugués vivió una de las temporadas más redondas de su carrera. Con 31 goles en la Premier League, fue el máximo artillero de Europa y llevó a los Red Devils a levantar el título de liga 2007-08.

Pero no se quedó ahí: ese mismo curso el equipo se coronó en la Liga de Campeones, y después sumó la Community Shield y el Mundial de Clubes de la FIFA de 2008. Es justo esa campaña la que hoy encabeza la votación de los aficionados.

Messi aparece en segundo lugar

En segundo lugar va el Balón de Oro de Lionel Messi en 2012, con 13% de los votos. Fue su cuarto trofeo consecutivo, y tiene todo el sentido: ese año calendario se aventó 91 goles en 69 partidos, una cifra que todavía suena a exageración.

Messi va segundo con 13% por su Balón de Oro de 2012, año en que marcó 91 goles en 69 partidos. (Fotografía: Harold Cunningham/Getty Images)

Lo curioso es que el apoyo a Messi se reparte entre sus ocho Balones de Oro, mientras que los votos de Cristiano se concentran casi todos en un solo premio. Más abajo aparece el Messi de 2023, con 9%, el año en que ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con el PSG y, de pilón, levantó el Mundial con Argentina.

La discusión sobre quién es el mejor de la historia no se va a resolver con una votación en línea, y menos una en la que cada voto se paga. Pero ahí está la foto del momento: Cristiano arrasa con un solo año, y Messi tiene su fuerza repartida en una carrera entera. Todavía hay tiempo hasta el 27 de octubre para ver si esa ventaja se sostiene o si los fans de la Pulga terminan de inclinar la balanza.