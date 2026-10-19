Cómo llegan: un líder perfecto y un Madrid con algo que demostrar

El Barcelona de Hansi Flick llega con la casa en orden: es líder con 27 puntos, nueve victorias en nueve partidos y apenas nueve goles encajados. Viene de golear 2-5 al Betis de visita y 1-4 al Galatasaray en Champions. Eso sí, el martes visita al PSG, así que el desgaste también cuenta. En defensa no tendrá a Eric García ni a Jules Koundé.

El Clásico se juega el domingo 25 de octubre, a las 2:00 pm (hora de México). (Fotografía: David Ramos/Getty Images)



Del otro lado está el Real Madrid de José Mourinho, que regresa al Camp Nou en el banquillo blanco (y eso solo ya vale la entrada). Es tercero con 21 puntos, con derrotas ante el Betis y el Atlético, pero llega con ánimo: goleó 4-1 al Sevilla y remontó en Roma la semana pasada. Para el Clásico tendrá la baja de Vinícius, por sanción, y el miércoles todavía recibe al Leipzig en el Bernabéu.

Y hay deuda pendiente. La temporada pasada el Barça le ganó los cuatro Clásicos al Madrid, incluido el 2-0 de mayo que le aseguró el título de LaLiga.

A qué hora y dónde verlo en México