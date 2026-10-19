Este domingo la comida va a tener que esperar, o al menos adelantarse. Hay Clásico, y cuando el Real Madrid visita al Barcelona, a la sobremesa le toca apagarse y a la tele prenderse. El primero de la temporada se juega el 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la jornada 10 de LaLiga.
Hay clásico: el cómo, cuándo y dónde ver el Real Madrid vs. Barcelona
Cómo llegan: un líder perfecto y un Madrid con algo que demostrar
El Barcelona de Hansi Flick llega con la casa en orden: es líder con 27 puntos, nueve victorias en nueve partidos y apenas nueve goles encajados. Viene de golear 2-5 al Betis de visita y 1-4 al Galatasaray en Champions. Eso sí, el martes visita al PSG, así que el desgaste también cuenta. En defensa no tendrá a Eric García ni a Jules Koundé.
Del otro lado está el Real Madrid de José Mourinho, que regresa al Camp Nou en el banquillo blanco (y eso solo ya vale la entrada). Es tercero con 21 puntos, con derrotas ante el Betis y el Atlético, pero llega con ánimo: goleó 4-1 al Sevilla y remontó en Roma la semana pasada. Para el Clásico tendrá la baja de Vinícius, por sanción, y el miércoles todavía recibe al Leipzig en el Bernabéu.
Y hay deuda pendiente. La temporada pasada el Barça le ganó los cuatro Clásicos al Madrid, incluido el 2-0 de mayo que le aseguró el título de LaLiga.
A qué hora y dónde verlo en México
El balón rueda a las 2:00 pm, tiempo del centro de México. Ojo con esto: el domingo 25 termina el horario de verano en España, y por eso la hora mexicana queda una hora más tarde de lo que se anunció desde septiembre.
Para verlo desde México, la transmisión es por Sky Sports, a través de Sky+ e izzi. Si no tienes el paquete de futbol, este es buen momento para revisar con tu proveedor, porque en el Clásico no hay "lo vemos en el siguiente partido".
Agenda del fin de semana
Antes del Clásico, el Barça tiene su cita en París y el Madrid la suya con el Leipzig, así que la semana llega con carga. Apunta el domingo, avisa a tu propio equipo y ten lista tu opinión, porque entre los dos equipos y Mourinho hay tema de sobra.