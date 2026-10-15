Septiembre ya es recuerdo, octubre va a la mitad y el Super Bowl LXI está un poquito más cerca. Cada semana de la NFL es una menos para la gran final, y la Semana 6 ya arrancó: los Broncos y los Seahawks abrieron el jueves. Pero lo que de verdad importa llega este domingo 18 de octubre.
Cada vez menos para el Super Bowl: los detalles de la semana 6 de la NFL
Pon la alarma: el domingo empieza a las 7:30
Sí, leíste bien. A las 7:30 de la mañana juegan los Jaguars contra los Texans, y nadie preguntó si habías dormido bien. Después viene el bloque de las 11:00, con siete partidos al mismo tiempo, donde elegir uno es casi un acto de fe:
- Buccaneers vs Steelers
- Falcons vs Bears
- Giants vs Saints
- Eagles vs Panthers
- Colts vs Titans
- Patriots vs Jets
- Browns vs Ravens
A las 14:05 juegan los Rams contra los Cardinals, y a las 14:25 llegan los dos que más ruido hacen: Chiefs vs Chargers y Raiders vs Bills. Para cerrar el domingo, a las 18:20, Packers vs Cowboys, porque alguien tenía que quedarse con el horario estelar. Todos los horarios son del centro de México.
Dónde verlos (spoiler: la tele abierta no te va a salvar)
De toda la lista, solo dos partidos pasan por televisión abierta: Buccaneers vs Steelers por Nu9ve y Chiefs vs Chargers por el Canal 5. Los dos también están en ViX Premium.
Para todo lo demás, DAZN es el comodín: aparece en cada uno de los partidos de la lista. FOX y FOX One tienen Falcons vs Bears, Browns vs Ravens, Rams vs Cardinals y Raiders vs Bills. ESPN y Disney+ Premium se llevan Jaguars vs Texans y el cierre dominical de Packers vs Cowboys. Sí, necesitas más de una suscripción, y no, nadie te va a dar las gracias por eso.
El lunes también cuenta
Cuando creías que ya habías sobrevivido, el lunes 19 de octubre, a las 18:15, los 49ers reciben a los Commanders, con transmisión por ESPN, Disney+ Premium y DAZN.
Con eso se acaba la Semana 6. Una menos, y cada vez menos para el Super Bowl.