Ruanda, la nueva sede

Ahora los mejores pilotos del mundo volverán al continente, esta vez en Ruanda, después de años de trabajo para sentar las bases que garanticen un GP exitoso, sostenible y de clase mundial.

La nueva pista se desarrollará conforme a los estándares Grado 1 de la FIA e incluirá un proyecto más amplio de desarrollo deportivo, turístico y comercial, liderado por la Junta de Desarrollo de Ruanda.

El circuito estará a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital, junto al nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad. Para no romper con la vista, se construirá de modo que se camufle con el paisaje natural y aproveche los desniveles de la zona para ofrecer a los pilotos una experiencia mucho más desafiante.

Un recinto para todo el año

Todavía no se sabe cuándo comenzará la construcción, pero se prevé que la primera carrera en Bugesera se celebre a principios de la próxima década. Si lo pensamos, no suena a mucho tiempo, sobre todo porque ya casi es 2027.

Más allá de los fines de semana de carreras, el recinto funcionará todo el año. Tendrá capacidad para albergar competiciones internacionales de automovilismo, grandes eventos, conferencias y espectáculos, lo que ayudará a impulsar el crecimiento económico a largo plazo y la inversión en toda la región.

El GP de África en Ruanda aún no tiene fecha exacta de estreno. Lo que sí está definido es que el acuerdo tendrá una duración de diez años.