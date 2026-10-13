Quien diga que la Fórmula 1 no está llena de sorpresas, miente. Entre fines de semana en los que los pilotos le dan la vuelta a la clasificación y salidas de pista que nadie vio venir, hoy amanecimos con una buena noticia para quienes necesitaban una carrera más.
Después de 33 años, la F1 volverá a África aterrizando en Ruanda
La historia de la F1 con África ha estado marcada más por la ausencia que por los éxitos, aunque también tiene hitos históricos y, ahora, la promesa de más momentos para el recuerdo cuando el circuito vuelva a recibir a los pilotos.
Un continente con poca F1
No es que la máxima competencia del automovilismo haya estado al margen del continente, pero solo se ha concentrado en dos territorios: Marruecos, cuya primera carrera fue en 1958, y Sudáfrica, que ha albergado el GP en dos sedes: East London (Circuito Príncipe Jorge) y Kyalami (Johannesburgo).
La relación con Sudáfrica se rompió por la presión internacional contra el apartheid, el sistema de segregación racial del país. Tras una carrera tensa y boicoteada en 1985, el Gran Premio fue cancelado.
Con el desmantelamiento del apartheid, la F1 regresó brevemente a Kyalami en las temporadas de 1992 y 1993. Sin embargo, volvió a quedar fuera del calendario por una crisis financiera y por la inestabilidad que atravesaba el país.
Ruanda, la nueva sede
Ahora los mejores pilotos del mundo volverán al continente, esta vez en Ruanda, después de años de trabajo para sentar las bases que garanticen un GP exitoso, sostenible y de clase mundial.
La nueva pista se desarrollará conforme a los estándares Grado 1 de la FIA e incluirá un proyecto más amplio de desarrollo deportivo, turístico y comercial, liderado por la Junta de Desarrollo de Ruanda.
El circuito estará a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital, junto al nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad. Para no romper con la vista, se construirá de modo que se camufle con el paisaje natural y aproveche los desniveles de la zona para ofrecer a los pilotos una experiencia mucho más desafiante.
Un recinto para todo el año
Todavía no se sabe cuándo comenzará la construcción, pero se prevé que la primera carrera en Bugesera se celebre a principios de la próxima década. Si lo pensamos, no suena a mucho tiempo, sobre todo porque ya casi es 2027.
Más allá de los fines de semana de carreras, el recinto funcionará todo el año. Tendrá capacidad para albergar competiciones internacionales de automovilismo, grandes eventos, conferencias y espectáculos, lo que ayudará a impulsar el crecimiento económico a largo plazo y la inversión en toda la región.
El GP de África en Ruanda aún no tiene fecha exacta de estreno. Lo que sí está definido es que el acuerdo tendrá una duración de diez años.