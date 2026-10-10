Una alineación con sorpresa

La noticia previa al silbatazo fue que Vinícius empezó en la banca. Mourinho puso de titular al joven marfileño Yan Diomande, y la apuesta terminó pagando. El Madrid tuvo más la pelota, pero le costó salir de la presión del Submarino Amarillo, que no regaló nada.



Las primeras ocasiones fueron para Kylian Mbappé, y no era un partido cualquiera para él. Llegaba con las imágenes saliendo de una discoteca y andando en bicicleta todavía frescas, después de dejar la selección francesa por molestias. Su técnico lo defendió el viernes y el Bernabéu lo recibió con indiferencia, que a veces pesa más que un abucheo. Su remate pegó en el palo (7') y, tras un gran pase de Trent Alexander-Arnold, se topó con Peter Gulácsi (21').

El segundo tiempo: gol, VAR y resistencia

Vinícius entró en el descanso y el equipo se animó, aunque el Villarreal también subió su intensidad. Thibaut Courtois tuvo que sacar dos tiros seguidos de Pape Gueye (60' y 61'). Un minuto después, Diomande respondió con un disparo cruzado (62') que le devolvió la calma a un Madrid que ya se ponía nervioso.