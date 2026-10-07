El piloto y apasionado del ciclismo recorrió más de 400 kilómetros en un trayecto que él mismo documentó a través de sus historias de Instagram. Salió de Sepang -donde se disputó el GP de Malasia el pasado fin de semana-, para dirigirse hacia Singapur, escenario de la siguiente carrera de la temporada.



Sí, estoy pedaleando hasta Singapur por caminos de tierra menos concurridos Valtteri Bottas

“Sí, estoy pedaleando hasta Singapur por caminos de tierra menos concurridos. ¡Nos vemos allí!", había dicho Bottas en sus redes sociales mientras compartía parte de su recorrido entre fotos y videos de él en su bicicleta de gravel, paisajes y curiosidades que encontraba en su paso.

En las imágenes se observaban pistas, senderos y caminos de asfalto y hasta avisos que no podían pasar desapercibidos como la presencia de cocodrilos cerca de donde Bottas se encontraba.



Recorrió de 419,67 kilómetros en un total de 15 horas de bicicleta y una quema de calorías arriba de 8.000, según registros de una aplicación de seguimiento de deportistas.

El coequipero del mexicano Checo Pérez en Cadillac inició su trayecto la noche del domingo 4 de octubre desde Sepang a Port Dickson, unos 56 km en un tiempo estimado de más de horas. Luego, al siguiente día pedaleó unos 162 km en casi seis horas y el martes recorrió la misma distancia en un cuarto de hora menos, según información de AFP.

Posteriormente, este miércoles y tras cuatro días, completó su recorrido en bicicleta, aunque seguramente pudo haber sido más extenso, pero sus compromisos de Fórmula 1 no se lo permitieron. Incluso, el piloto de F1 recibió un reconocimiento por este hito personal.



No es la primera vez Valtteri Bottas hace algo extraordinario en bicicleta, pues en 2024 participó en el Mundial de gravel en Bélgica y finalizó en el 134º lugar de su categoría. También, mantiene una relación sentimental con la ciclista profesional australiana Tiffany Cromwell.