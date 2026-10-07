Antes de ser capitán, campeón del mundo y dueño de numerosos récords con Argentina, Messi protagonizó su primera gran presentación internacional en 2005, durante la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Países Bajos. Había comenzado el torneo como suplente, pero terminó convertido en figura absoluta: marcó seis goles, anotó los dos tantos de Argentina en la final ante Nigeria y se marchó con el título, el Balón de Oro y la Bota de Oro. Tenía 18 años y la camiseta argentina ya empezaba a quedar asociada a su zurda.

En Alemania 2006 comenzó a escribir la historia que lo convertiría en una leyenda de los Mundiales. Marcó ante Serbia y Montenegro, tuvo participación en el triunfo ante México y vio desde el banco la eliminación por penales frente a Alemania.

En 2010, con Diego Maradona como director técnico y Messi como una de las grandes figuras del equipo, volvió a sufrir ante Alemania, que eliminó a Argentina con un contundente 4-0 en los cuartos de final.

Con Alejandro Sabella comenzó a construirse una relación diferente. Argentina firmó unas grandes Eliminatorias y aterrizó en Brasil 2014, donde Messi marcó cuatro goles durante la fase de grupos y fue decisivo en el recorrido que llevó a la selección hasta el Maracaná. El 13 de julio, Alemania ganó 1-0 en la prórroga con un gol de Mario Götze y Argentina terminó como subcampeona del mundo.

De las derrotas a levantar la Copa del Mundo

Con la llegada de Lionel Scaloni, Messi comenzó a compartir vestidor con jugadores que habían crecido viéndolo jugar. Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y, más tarde, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister fueron construyendo un nuevo ecosistema alrededor del capitán.

La recompensa llegó después de años de derrotas dolorosas. Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima en 2022 y, finalmente, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde la Albiceleste venció a Francia en una final que terminó de consolidar a Messi como una de las mayores leyendas en la historia del fútbol.

Lionel Messi y la Selección Argentina, el fin de una historia

Ayer martes 6 de octubre, Lionel Messi jugó por última vez con la camiseta de Argentina. Fue en un amistoso ante Benín, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, que la AFA organizó como despedida oficial. Argentina ganó 3-0 y el 10 se fue como quería: jugando, con gol y rodeado de su gente.

La noche del adiós

Messi se despidió de la Selección Argentina con un gol y dos asistencias en el 3-0 ante Benín. (Fotografía: Marcelo Endelli/Getty Images)

Fue el partido número 208 de Messi con la Selección, y desde temprano se notó que no sería un amistoso cualquiera. Se le vio llorar en el camión que llevó al plantel al estadio, mientras una caravana de hinchas lo rodeaba. Antes de salir a la cancha dio una última arenga y entró acompañado de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Antonela Roccuzzo y su mamá lo vieron desde el palco.

Al minuto 10, por el número que lo hizo famoso, el árbitro detuvo el partido. Más de 80 mil personas cantaron su nombre durante varios minutos y varios jugadores de Benín se acercaron a saludarlo. Messi marcó de penal y aportó dos asistencias en la goleada.

Horas antes había compartido un mensaje que resumía el momento: “Me voy en paz, di todo lo que pude”.

Cómo llegó hasta aquí

La despedida llegó cinco semanas después de que anunciara su retiro, el 31 de agosto, con un manuscrito de tres hojas. Antes había jugado su último Mundial: el de 2026, donde Argentina perdió la final ante España el 19 de julio. En ese texto escribió que se había “vaciado” y que venían chicos que merecían su lugar.