Los que arrancaron con todo

Portugal es el que más convence. Ganó 4-2 en Copenhague contra Dinamarca en un partido de seis goles. Venía de ganar sus dos primeros partidos y con esto se asegura la cima de su grupo.

Francia también ha hecho bien la tarea; ganó sus dos partidos y todavía no recibe un solo gol. España va igual de bien, con dos victorias y siete goles a favor. Grecia es la sorpresa del grupo, primero empató 2-2 con Países Bajos en Salónica, y con eso se queda en siete puntos después de tres partidos.

Los que ya andan con la presión encima

Alemania venía con apenas un punto de seis posibles, y eso en una selección así se siente como una alarma encendida. Ganó 2-0 a Serbia en Múnich, su primer triunfo del torneo; respiró, aunque todavía le falta mucho.

Alemania venció 2-0 a Serbia en Múnich y consiguió su primer triunfo del torneo. (Fotografía: Alexander Hassenstein/Getty Images)



A Serbia le fue al revés, pues lleva tres partidos y tres derrotas, sin un solo punto. Turquía y Chequia tampoco han sumado nada en dos partidos.

Gales se quitó el cero al vencer 2-1 a Noruega en Cardiff, y esos tres puntos pesan mucho, porque el último lugar de cada grupo se juega el descenso a la Liga B.