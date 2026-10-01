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Deportes

La Nations League ya agarró ritmo y ya varios están sufriendo

La Nations League ya entró en calor: Portugal y Grecia van arriba, Alemania por fin ganó y Gales se quitó el cero. Así está todo antes de los partidos del viernes.
jue 01 octubre 2026 10:53 PM
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Gales superó 2-1 a Noruega en Cardiff y sumó sus primeros tres puntos. (Fotografía: Michael Steele/Getty Images)

Este jueves se jugaron ocho partidos de Nations League y cinco terminaron en empate. Uno de ellos fue el de Grecia con Países Bajos, que dejó a los griegos como líderes de su grupo. En algunos grupos ya van tres partidos, así que se empieza a ver quién viene bien y quién anda con la presión encima.

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Los que arrancaron con todo

Portugal es el que más convence. Ganó 4-2 en Copenhague contra Dinamarca en un partido de seis goles. Venía de ganar sus dos primeros partidos y con esto se asegura la cima de su grupo.

Francia también ha hecho bien la tarea; ganó sus dos partidos y todavía no recibe un solo gol. España va igual de bien, con dos victorias y siete goles a favor. Grecia es la sorpresa del grupo, primero empató 2-2 con Países Bajos en Salónica, y con eso se queda en siete puntos después de tres partidos.

Los que ya andan con la presión encima

Alemania venía con apenas un punto de seis posibles, y eso en una selección así se siente como una alarma encendida. Ganó 2-0 a Serbia en Múnich, su primer triunfo del torneo; respiró, aunque todavía le falta mucho.

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Alemania venció 2-0 a Serbia en Múnich y consiguió su primer triunfo del torneo. (Fotografía: Alexander Hassenstein/Getty Images)


A Serbia le fue al revés, pues lleva tres partidos y tres derrotas, sin un solo punto. Turquía y Chequia tampoco han sumado nada en dos partidos.

Gales se quitó el cero al vencer 2-1 a Noruega en Cardiff, y esos tres puntos pesan mucho, porque el último lugar de cada grupo se juega el descenso a la Liga B.

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Lo que viene

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Francia, con dos victorias y cero goles recibidos, enfrenta a Italia el viernes en el Stade de France. (Fotografía: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

El viernes hay cuatro partidos, y Francia contra Italia en el Stade de France es el que no te puedes perder. También juegan Bélgica contra Turquía, Croacia contra Inglaterra y España contra República Checa.

Todavía falta bastante. La fase de grupos termina el 17 de noviembre, los dos primeros de cada grupo pasan a cuartos de final y la gran final está programada para junio de 2027. Por ahora conviene ir viendo quién se acomoda arriba y quién ya empieza a hacer cuentas.

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