Los finales que no se pueden explicar

En Río de Janeiro, Ravens y Cowboys se fueron al límite. Dallas empató a 31 con siete segundos en el reloj y parecía que todo iría a tiempo extra. Entonces Lamar Jackson conectó con Zay Flowers para 27 yardas, quedó un segundo y Tyler Loop metió un gol de campo de 56 yardas para el 34-31 final.

Fotografía: Buda Mendes/Getty Images



En Indianápolis, los Colts vencieron 19-17 a los Texans con un gol de 53 yardas de Spencer Shrader a 16 segundos del final. Con eso cortaron una racha de nueve derrotas seguidas, y Houston se quedó en 0-3.

Pero el que se llevó la noche fue el Sunday Night. Los Rams ganaban 16-0 al medio tiempo y la afición de Denver despidió a su equipo con abucheos. Los Broncos remontaron y ganaron 30-26, con el safety Talanoa Hufanga como protagonista: un pick-six de 66 yardas y una intercepción en la zona de anotación cuando ya no quedaba tiempo. Ese pase terminó el partido, y también quedó en la memoria una falta de interferencia muy discutida en la última serie de Denver.