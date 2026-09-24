Hubo un tiempo en que las fechas FIFA eran sinónimo de amistosos flojos y convocatorias a medias y la UEFA Nations League llegó para acabar con eso, y hoy, con su primera jornada, nos recuerda que ya es una de las competencias que más pesan en el fútbol de selecciones. En cuatro ediciones solo tres países han levantado el trofeo: Portugal, Francia y España. Así que si eres de los que aún extraña la Copa Mundial, esta competencia te va a encantar.
La Nations League llega a su quinta edición con banquillos de lujo y Portugal defendiendo la corona
Cómo funciona esta competencia
Se juega cada dos años desde la temporada 2018/19 y participan las 54 selecciones de la UEFA, repartidas en cuatro ligas según su nivel: la A, la B y la C con 16 equipos cada una, y la D con seis. La idea es que los rivales se parezcan entre sí y cada partido tenga algo en juego.
Lo que la hace distinta es el sistema de ascensos y descensos. Este año los movimientos son los siguientes:
- Liga A: los dos primeros de cada grupo van a cuartos de final. Los dos últimos bajan directo y otras dos plazas de descenso se definen en play-offs contra la Liga B.
- Liga B: los cuatro líderes suben a la A. Los segundos juegan los play-offs A/B y los últimos, los B/C.
- Liga C: los cuatro primeros suben a la B, los segundos van a play-offs y terceros y cuartos se quedan donde están.
- Liga D: los dos ganadores suben a la C y los segundos pelean las plazas restantes contra los mejores cuartos de la Liga C.
Este esquema es especial para 2026/27, porque el formato cambiará a partir de la edición 2028/29. Además, esta es la edición que tendrá Portugal como campeón: se lo ganó en 2025 y hoy lo defiende. La fase de grupos se extiende hasta el 17 de noviembre, los cuartos llegan en marzo de 2027 y las Finales se juegan del 9 al 13 de junio. O sea que hay fútbol para rato.
Qué se juega hoy y cómo verlo
La jornada inaugural viene con un atractivo extra: el debut de ocho técnicos. Klopp con Alemania, Zidane con Francia, Mancini con Italia, Bilic con Croacia, Xavi con Países Bajos, Jorge Jesus con Portugal, Van Bommel con Bélgica y Santi Denia con Chequia. Zidane, Mancini y Klopp dirigiendo selecciones en un mismo torneo ya justifica encender la tele.
Hoy hay tres partidos para marcar en el calendario, todos a las 12:45 h (centro de México):
- Países Bajos vs. Alemania, con Xavi y Klopp estrenándose frente a frente en el Grupo A2.
- Portugal vs. Gales, con Jorge Jesus en su debut y Cristiano Ronaldo en la lista. A sus 41 años ya dijo que este año probablemente sea el último de su carrera.
- Noruega vs. Dinamarca, dentro del mismo Grupo A4 que Portugal.
También juega Serbia vs. Grecia, y la jornada sigue el viernes con Italia vs. Bélgica y Turquía vs. Francia. El sábado llega Inglaterra vs. España, con los campeones del mundo de visita, y Chequia vs. Croacia. Todos están programados a las 12:45 h.
En México, la Nations League se ve por Sky Sports, que tiene la transmisión en exclusiva. La jornada 3 será del 30 de septiembre al 3 de octubre y la 4, del 4 al 6 de octubre.