Este esquema es especial para 2026/27, porque el formato cambiará a partir de la edición 2028/29. Además, esta es la edición que tendrá Portugal como campeón: se lo ganó en 2025 y hoy lo defiende. La fase de grupos se extiende hasta el 17 de noviembre, los cuartos llegan en marzo de 2027 y las Finales se juegan del 9 al 13 de junio. O sea que hay fútbol para rato.

Qué se juega hoy y cómo verlo

La jornada inaugural viene con un atractivo extra: el debut de ocho técnicos. Klopp con Alemania, Zidane con Francia, Mancini con Italia, Bilic con Croacia, Xavi con Países Bajos, Jorge Jesus con Portugal, Van Bommel con Bélgica y Santi Denia con Chequia. Zidane, Mancini y Klopp dirigiendo selecciones en un mismo torneo ya justifica encender la tele.

En México, la jornada se ve por Sky Sports a las 12:45 h, y el sábado España visita a Inglaterra. (Fotografía: Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Hoy hay tres partidos para marcar en el calendario, todos a las 12:45 h (centro de México):

Países Bajos vs. Alemania , con Xavi y Klopp estrenándose frente a frente en el Grupo A2.

, con Xavi y Klopp estrenándose frente a frente en el Grupo A2. Portugal vs. Gales , con Jorge Jesus en su debut y Cristiano Ronaldo en la lista. A sus 41 años ya dijo que este año probablemente sea el último de su carrera.

, con Jorge Jesus en su debut y en la lista. A sus 41 años ya dijo que este año probablemente sea el último de su carrera. Noruega vs. Dinamarca, dentro del mismo Grupo A4 que Portugal.

También juega Serbia vs. Grecia, y la jornada sigue el viernes con Italia vs. Bélgica y Turquía vs. Francia. El sábado llega Inglaterra vs. España, con los campeones del mundo de visita, y Chequia vs. Croacia. Todos están programados a las 12:45 h.

En México, la Nations League se ve por Sky Sports, que tiene la transmisión en exclusiva. La jornada 3 será del 30 de septiembre al 3 de octubre y la 4, del 4 al 6 de octubre.