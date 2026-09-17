Cruz Azul llegó a Miami con la ilusión de sumar otro trofeo a su historia, pero terminó viendo cómo Lionel Messi y el Inter Miami se quedaban con la Campeones Cup 2026. El equipo mexicano cayó 2-0 en el Nu Stadium y dejó escapar el título en su segunda final de esta competencia.
Cruz Azul cayó ante Messi y el Inter Miami en la Campeones Cup
La noche tuvo un protagonista conocido; Messi marcó de cabeza, alcanzó una cifra histórica con el conjunto de Florida y después ayudó a Casemiro a sellar el triunfo. Una combinación que volvió a poner al argentino en el centro de los reflectores y dejó a La Máquina sin nada en las manos.
Messi y un gol que ya es historia
El partido comenzó con un Cruz Azul dispuesto a competir, sin embargo, el Inter Miami encontró la manera de pone el doble de sus esfuerzos para llevarse el partido.
Al minuto 24, Messi apareció con un cabezazo llevó al balón al fondo de la portería. El argentino abrió el marcador con una de esas jugadas que recuerdan que no necesita demasiado espacio para cambiar el rumbo de un partido.
El gol tuvo un significado especial: fue el número 100 de Lionel Messi con el Inter Miami, una cifra que alcanzó después de 115 partidos con el club. Y hay un detalle que hace todavía más interesante la historia y es que su primer gol con la camiseta rosa también había sido contra Cruz Azul, en la Leagues Cup 2023.
Más de tres años después, el mismo rival volvió a aparecer en un momento importante de su historia en Estados Unidos, pero esta vez, con un título en juego.
Casemiro puso el punto final
Cruz Azul tuvo varias oportunidades para intentar empatar. Una de ellas cuando Gabriel Fernández conectó un remate de cabeza que pegó en el poste, pero el equipo mexicano no consiguió convertir sus oportunidades en gol. El Inter Miami, en cambio, supo esperar su momento. En el minuto 81, Messi cobró un tiro de esquina y Casemiro apareció en el área para rematar de cabeza y poner el 2-0 definitivo.
El brasileño, que se incorporó al equipo de Miami para esta temporada, terminó siendo el encargado de cerrar una noche que ya tenía el nombre de Messi escrito por todas partes.
La victoria significó el primer título de Campeones Cup para el Inter Miami, además de mantener la racha del club, que ha conseguido levantar un trofeo en cada temporada desde la llegada de Messi en 2023: Leagues Cup, Supporters' Shield, MLS Cup y ahora Campeones Cup.
Una final que se le fue a Cruz Azul
Para Cruz Azul, la derrota llega después de una etapa en la que el equipo había conseguido importantes resultados y buscaba seguir sumando títulos. La Máquina ya había disputado una final de la Campeones Cup y ahora volvió a quedarse a un paso del trofeo.
El resultado también deja un nuevo capítulo en la rivalidad entre la Liga MX y la MLS. Con este triunfo, el Inter Miami ayudó a que ambas ligas queden empatadas con cuatro títulos en el historial de la competencia.