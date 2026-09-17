La noche tuvo un protagonista conocido; Messi marcó de cabeza, alcanzó una cifra histórica con el conjunto de Florida y después ayudó a Casemiro a sellar el triunfo. Una combinación que volvió a poner al argentino en el centro de los reflectores y dejó a La Máquina sin nada en las manos.

Messi y un gol que ya es historia

El partido comenzó con un Cruz Azul dispuesto a competir, sin embargo, el Inter Miami encontró la manera de pone el doble de sus esfuerzos para llevarse el partido.

El argentino marcó el primer gol del partido y alcanzó los 100 tantos con el Inter Miami. (Fotografía: Leonardo Fernandez/Getty Images)



Al minuto 24, Messi apareció con un cabezazo llevó al balón al fondo de la portería. El argentino abrió el marcador con una de esas jugadas que recuerdan que no necesita demasiado espacio para cambiar el rumbo de un partido.

El gol tuvo un significado especial: fue el número 100 de Lionel Messi con el Inter Miami, una cifra que alcanzó después de 115 partidos con el club. Y hay un detalle que hace todavía más interesante la historia y es que su primer gol con la camiseta rosa también había sido contra Cruz Azul, en la Leagues Cup 2023.