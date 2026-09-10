Los locales comenzaron a presionar más y encontraron el empate antes del descanso. Al minuto 40, Dominik Szoboszlai aprovechó una oportunidad para conseguir el 1-1. El Atlético todavía tenía 45 minutos para recuperar el control, pero la segunda mitad terminó inclinándose hacia los ingleses. Alexis Mac Allister apareció para marcar el 2-1 y completar la remontada.

Así, Liverpool arrancó su participación en la fase regular de la Champions League con tres puntos, mientras que el Atlético se marchó de Anfield con una derrota que funciona como una primera llamada de atención.

Liverpool remontó el partido en Anfield y comenzó la Champions League con una victoria. (Fotografía: Carl Recine/Getty Images)

Para Julián, en cambio, hubo una pequeña victoria dentro de una noche complicada: volvió al once inicial y tuvo participación directa en el gol de su equipo y eso es algo que no puede pasar desapercibido.

Julián Álvarez vuelve a jugar mientras el Barça sigue hablando de él

El delantero argentino pasó buena parte del verano en el centro de una de las grandes historias del mercado. El Barcelona quería ficharlo y el Atlético de Madrid se resistía a dejarlo salir, mientras las declaraciones de unos y otros fueron alimentando una tensión que terminó convirtiendo el futuro de Julián en uno de los temas más comentados del fútbol español.

Joan Laporta llegó a confirmar públicamente el interés del Barça y aseguró que el club había presentado una oferta formal al Atlético. El presidente azulgrana dijo que el Barcelona mantenía su propuesta y que estaba dispuesto a fichar al delantero si el equipo madrileño decidía venderlo, pero como ya sabemos la operación nunca llegó a concretarse.

Y aunque el mercado terminó, la historia no parece no llegar realmente a su fin. Esta vez fue Deco, director deportivo del Barcelona, quien habló sobre el tema y quiso aclarar una de las versiones que más ruido hicieron alrededor del argentino.

Deco, director deportivo del Barcelona, volvió a hablar sobre el intento del Barça por fichar a Julián Álvarez. (Fotografía: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

De acuerdo con Deco, el Barça nunca le pidió a Julián que dijera públicamente que quería abandonar el Atlético: “Nosotros no le dijimos nunca que dijera que quería irse del Atlético”, explicó el directivo, quien también defendió la manera en la que el Barcelona llevó las negociaciones.

La aclaración no es menor. Durante el verano, la situación llegó a generar tensión entre el jugador y su club, especialmente después de que se hiciera público el interés del Barcelona y de que el propio entorno del futbolista dejara abierta la posibilidad de un cambio de equipo.

Desde el Barça, sin embargo, la versión que ahora sostiene Deco es mucho más sencilla: hicieron una oferta, hablaron con el Atlético y respetaron la posición del club.

Y es que una cosa es lo que ocurra dentro del mercado y otra muy distinta lo que pueda pasar durante la temporada. Julián tiene contrato con el Atlético de Madrid, volvió a ser titular ante Liverpool y tiene por delante un par de temporadas más en las que deberá demostrar que todo lo ocurrido ya quedó atrás.

Ahora Julián tiene que hablar dentro de la cancha

El futuro de Julián Álvarez volvió a estar en conversación después de un mercado de fichajes en el que Barcelona intentó llevarlo a sus filas. (Fotografía: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Quizá la parte más interesante de esta historia es que, mientras los directivos continúan explicando qué pasó entre Barcelona y Atlético, Julián tiene una manera mucho más sencilla de responder.

Su actuación en Anfield no alcanzó para evitar la derrota, pero sí mostró a un delantero involucrado en el juego y dispuesto a volver a asumir protagonismo. Su asistencia para Llorente fue precisamente lo que el Atlético necesita de él y es que vuelva a ser determinante.

Por ahora, Julián Álvarez sigue siendo jugador del Atlético de Madrid y la Champions apenas comienza. Liverpool se quedó con los tres puntos, pero el argentino todavía tiene toda una temporada para demostrar que el capítulo del Barcelona quedó definitivamente atrás, o, al menos, para conseguir que lo que suceda dentro de la cancha pese más que todo lo que se dijo fuera de ella.