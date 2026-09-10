En el octágono, la idea de avanzar ha significado convivir con una carrera que lo transformó de un peleador mexicano en busca de espacio a un campeón mundial. En junio de 2021, Moreno sometió a Deiveson Figueiredo en UFC 263 para convertirse en el primer peleador nacido en México en ganar un título de la organización. Más adelante, volvió a conquistar el campeonato y consolidó con el brasileño una de las rivalidades más relevantes de la división mosca, definida a lo largo de cuatro enfrentamientos.

Moreno creció en Tijuana dentro de una familia trabajadora, donde aprendió el valor de la disciplina y el esfuerzo. (Fotografía: Christian Petersen / Getty Images )

Aun frente a la exposición mediática y los logros deportivos, cuando reflexiona sobre lo ocurrido tras alcanzar la cima, su atención regresa al origen. “Aunque, repito, he cambiado muchísimo con el paso de los años, creo que la esencia de Brandon Moreno sigue ahí”. Esa esencia se extiende hacia la vida que ha construido fuera del gimnasio, donde se desenvuelve como streamer, conduce un podcast y cultiva desde hace tres años el coleccionismo de cartas de Pokémon. Estas facetas pertenecen a una generación que creció entre videojuegos, series animadas y las primeras barajas de la franquicia, y que en la adultez ha encontrado formas de vincularse con esos mismos objetos a través de comunidades digitales y de una valoración distinta de su propia infancia.

Cuando una afición también cuenta una historia

En ese contexto, el coleccionismo dejó de ser una distracción infantil para integrarse en una cultura de adultos que examinan cada carta por su ilustración, su escasez y el lugar que ocupa dentro de la historia del juego. Dentro de la colección de Moreno, esa dinámica se materializa en una pieza particular: el Umbreon VMAX Alternate Art Secret Rare #215/203 de Evolving Skies, conocido entre coleccionistas como “Moonbreon”. Lanzada en 2021, la carta muestra a Umbreon bajo la luna y se convirtió en una de las más buscadas de la expansión debido a la popularidad del personaje y a la dificultad de obtener esa ilustración específica. Con el tiempo, “Moonbreon” se consolidó como uno de los grandes objetos de deseo del Pokémon TCG moderno, representando la transformación de un juego infantil hacia una afición adulta con mercado, piezas de culto y comunidades estructuradas.

Moreno aborda esa afición con la misma naturalidad con la que analiza un combate: “No siempre se trata de tener el 10”. De esa postura se desprende la razón por la cual el campeonato jamás ha ocupado la totalidad de su identidad. Tras casi dos décadas en las artes marciales mixtas, comprende que una carrera está hecha de vivencias más amplias que los instantes capturados en las fotografías oficiales con el cinturón. Al considerar qué conservaría si mañana desaparecieran la UFC, los rankings y los campeonatos, tiene claro cuál sería su elección: “Las malas experiencias”.

Esa respuesta otorga un sentido distinto al camino recorrido. Más allá de las metas y los resultados, Moreno valora las conversaciones con sus compañeros, los entrenamientos, los momentos compartidos durante los campamentos y todo aquello que ocurre mientras se persigue una victoria. “A veces olvidamos que esas son cosas que no podemos controlar. En lo que tenemos que estar enfocados es en los momentos que vivimos”, señala al repasar una trayectoria marcada por victorias, derrotas, lesiones, cambios de equipo y distintas formas de presión. Al final, lo que permanece son las personas que estuvieron a su lado.

“Estoy muy agradecido por todo lo que he logrado. Y eso tiene que darte mucha paz”.

A sus 32 años, Moreno continúa dentro de una división en la que ha pasado buena parte de su carrera y donde todavía busca sumar capítulos. El próximo 12 de septiembre volverá al octágono en Glendale, Arizona, como parte de Noche UFC, una cartelera que se celebra en el marco de la Independencia de México y que reúne a peleadores mexicanos y latinoamericanos para una noche dedicada a la presencia de la región dentro del deporte.

Su participación tiene un peso particular porque Moreno ya forma parte de una generación que cambió la dimensión de México dentro de UFC. Su campeonato abrió una puerta que durante años parecía reservada para otros mercados, y su permanencia entre la élite ayudó a convertir a las artes marciales mixtas en otro de los espacios donde un atleta mexicano puede disputar el primer lugar del mundo.

Pero cuando se apagan las luces del octágono, queda una historia bastante menos espectacular y quizá por eso más reveladora. El niño que comenzó a entrenar a los 12 años, el hijo de una familia que trabajaba todos los días, el hombre que construyó una familia propia, el esposo que aprendió a tomar decisiones de otra manera y el coleccionista que todavía se emociona cuando encuentra una buena carta.

Antes de cada pelea, Moreno se hace una pregunta sencilla: “¿Todavía te gusta lo que haces?”. Después de todos estos años, todavía responde que sí.