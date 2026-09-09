Todo sobre el GP de España: dónde y a qué hora verlo en vivo desde México

Luego de 45 años de ausencia en la capital de España, cuando celebró su último GP el 21 de junio de1981 en el Circuito del Jarama, este año vuelve la categoría reina del automovilismo, ahora en el nuevo circuito semiurbano Madring, construido específicamente para esta carrera con una longitud de 5,416 km en un total de 57 vueltas.

Esta será una gran oportunidad para que el joven italiano Kimi Antonelli refuerce su liderato, mientras que su coequipero de Mercedes George Russell se mantenga en el podio y puedan lograr el 2-1 en el Campeonato. Sin embargo, el español Sainz tendrá la ardua tarea de quedar en la mejor posición posible en casa con su Williams.

Horarios del GP de España

Práctica 1: viernes 11 de septiembre a las 11:30 am, tiempo centro de México.

Práctica 2: viernes 11 de septiembre a las 03:00 pm, tiempo centro de México.

Práctica 3: sábado 12 de septiembre a las 10:30 am, tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 12 de septiembre a las 02:00 pm, tiempo centro de México.



Carrera: domingo 13 de septiembre a la 01:00 pm, tiempo centro de México.