La Fórmula 1 continúa con la temporada 2026 y esta vez es el turno del Gran Premio de España, que celebra el regreso de las pistas a Madrid en un nuevo circuito. Allí, los pilotos tendrán que demostrar de qué están hechos para sumar puntos a sus equipos y para que sigas toda la actividad de este fin de semana, te decimos cuáles son los horarios en México y dónde ver en vivo.
Todo sobre el GP de España: dónde y a qué hora verlo en vivo desde México
Luego de 45 años de ausencia en la capital de España, cuando celebró su último GP el 21 de junio de1981 en el Circuito del Jarama, este año vuelve la categoría reina del automovilismo, ahora en el nuevo circuito semiurbano Madring, construido específicamente para esta carrera con una longitud de 5,416 km en un total de 57 vueltas.
Esta será una gran oportunidad para que el joven italiano Kimi Antonelli refuerce su liderato, mientras que su coequipero de Mercedes George Russell se mantenga en el podio y puedan lograr el 2-1 en el Campeonato. Sin embargo, el español Sainz tendrá la ardua tarea de quedar en la mejor posición posible en casa con su Williams.
Horarios del GP de España
Práctica 1: viernes 11 de septiembre a las 11:30 am, tiempo centro de México.
Práctica 2: viernes 11 de septiembre a las 03:00 pm, tiempo centro de México.
Práctica 3: sábado 12 de septiembre a las 10:30 am, tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 12 de septiembre a las 02:00 pm, tiempo centro de México.
Carrera: domingo 13 de septiembre a la 01:00 pm, tiempo centro de México.
Dónde ver en vivo la carrera desde México
Podrás seguir toda la actividad de la máxima categoría del automovilismo este fin de semana a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y F1TV Pro.
Así va el Campeonato 2026
Primeros 10 lugares del Campeonato de Pilotos
Kimi Antonelli: 267 puntos
George Russell: 201 puntos
Lewis Hamilton: 191 puntos
Lando Norris: 171 puntos
Charles Leclerc: 155 puntos
Primeros 10 lugares del Campeonato de Constructores
Mercedes: 468 puntos
Ferrari: 346 puntos
McLaren: 287 puntos
Red Bull Racing: 204 puntos
Racinb Bulls: 75 puntos