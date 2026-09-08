El Real Madrid ganó 2-1 al Inter de Milán en el Estadio Bernabéu este martes, en su estreno en la nueva temporada de la Champions League en un partido en el que le faltó control.
El Real Madrid inicia la Champions con el pie derecho y se aprovecha de los errores del Inter
Los goles de Kylian Mbappé (14') y Federico Valverde (23') dieron los primeros tres puntos al equipo de Mourinho, que aspira a ganar su primera Champions con el equipo blanco.
El Real Madrid impuso su pegada aprovechando dos errores defensivos de un Inter de Milán valiente, para el que Carlos Augusto recortó distancias (76').
"Ha sido un partido loco", dijo el técnico del Real Madrid, José Mourinho, a Movistar+, para el que "hemos ganado un partido difícil en circunstancias difíciles".
🙌 ¡Estreno con victoria en la Champions! pic.twitter.com/MRhPuii95y— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2026
El equipo italiano, al que hace 16 años Mourinho hizo campeón de Europa en ese mismo estadio merengue, comenzó dominando frente a un Real Madrid al que le costó meterse en el partido.
Los hombres de Cristian Chivu presionaban, tocaban y llegaban hasta a dar un par de sustos a los aficionados blancos.
Apenas iniciado el encuentro, Marcus Thuram soltó un disparo a bocajarro que sacó Thibaut Courtois (3'), que diez minutos más tarde sacaba otro disparo de Lautaro Martínez desde la frontal (13').
Del peligro en la portería merengue se pasó al gol en la interista cuando Brahim Díaz robó un balón y metió un pase filtrado al área para que Kylian Mbappé hiciera el 1-0 (14').
El delantero francés, que la víspera no dudaba en postularse como candidato al Balón de Oro, fue uno de los hombres más peligrosos de su equipo con sus rápidas carreras en busca de la portería contraria.
Mbappé convirtió así su gol 71 en la competición europea, igualando como quinto mejor goleador de la Champions a Raúl González, tras recibir al inicio del encuentro la Bota de Oro al mejor goleador de la pasada edición del torneo continental.
El francés tendría la ocasión de hacer el segundo en otra gran cabalgada, pero su disparo lo sacó el portero del Inter, Josep Martínez (49).