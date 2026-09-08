El Real Madrid inicia la Champions con el pie derecho y se aprovecha de los errores del Inter

Los goles de Kylian Mbappé (14') y Federico Valverde (23') dieron los primeros tres puntos al equipo de Mourinho, que aspira a ganar su primera Champions con el equipo blanco.

El Real Madrid impuso su pegada aprovechando dos errores defensivos de un Inter de Milán valiente, para el que Carlos Augusto recortó distancias (76').

"Ha sido un partido loco", dijo el técnico del Real Madrid, José Mourinho, a Movistar+, para el que "hemos ganado un partido difícil en circunstancias difíciles".



🙌 ¡Estreno con victoria en la Champions! pic.twitter.com/MRhPuii95y — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2026

El equipo italiano, al que hace 16 años Mourinho hizo campeón de Europa en ese mismo estadio merengue, comenzó dominando frente a un Real Madrid al que le costó meterse en el partido.

Los hombres de Cristian Chivu presionaban, tocaban y llegaban hasta a dar un par de sustos a los aficionados blancos.

Apenas iniciado el encuentro, Marcus Thuram soltó un disparo a bocajarro que sacó Thibaut Courtois (3'), que diez minutos más tarde sacaba otro disparo de Lautaro Martínez desde la frontal (13').