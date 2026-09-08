Esta será la cuarta ocasión en la que el español y el estadounidense se enfrenten, aunque apenas será la segunda vez que lo hagan en un Grand Slam. Yéndonos un poco atrás, la primera vez que jugaron fue en Toronto 2023, donde Alcaraz venció a Shelton. La historia se repitió en la Laver Cup 2024 y nuevamente en Roland Garros 2025.

A pesar de que en todas estas ocasiones Alcaraz ha vencido a Ben Shelton, no podemos decir que hayan sido duelos sencillos para el español. La realidad es que el estadounidense no se da por vencido tan fácilmente y, para este cuarto encuentro, ya prometió que habrá “fuegos artificiales”.

El camino a cuartos de final de Carlos Alcaraz y Ben Shelton

Ben Shelton quiere aprovechar su condición de local para sorprender a Alcaraz y alcanzar nuevamente las semifinales en Nueva York. (Fotografía: Julian Finney/Getty Images)





En su regreso a las canchas y a los Grand Slam, Carlos Alcaraz ha tenido un regreso bastante bueno. Defendiendo su título en la Gran Manzana, hasta ahora solo ha perdido un set, en la segunda ronda ante Jaime Faria, además de superar sin mayor inconveniente a Tommy Paul.