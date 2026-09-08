Ya perdimos la oportunidad de volver a ver un Grand Slam con Carlos Alcaraz enfrentado a Jannik Sinner, ni hablar de un duelo contra Novak Djokovic, pero lo que nos espera en los cuartos de final es igual de emocionante. Los últimos partidos del US Open pondrán en lados opuestos de la cancha al español y a Ben Shelton, y no podemos con la emoción.
Alcaraz vs. Shelton: lo que debes saber sobre uno de los duelos más emocionantes del US Open
Esta será la cuarta ocasión en la que el español y el estadounidense se enfrenten, aunque apenas será la segunda vez que lo hagan en un Grand Slam. Yéndonos un poco atrás, la primera vez que jugaron fue en Toronto 2023, donde Alcaraz venció a Shelton. La historia se repitió en la Laver Cup 2024 y nuevamente en Roland Garros 2025.
A pesar de que en todas estas ocasiones Alcaraz ha vencido a Ben Shelton, no podemos decir que hayan sido duelos sencillos para el español. La realidad es que el estadounidense no se da por vencido tan fácilmente y, para este cuarto encuentro, ya prometió que habrá “fuegos artificiales”.
El camino a cuartos de final de Carlos Alcaraz y Ben Shelton
En su regreso a las canchas y a los Grand Slam, Carlos Alcaraz ha tenido un regreso bastante bueno. Defendiendo su título en la Gran Manzana, hasta ahora solo ha perdido un set, en la segunda ronda ante Jaime Faria, además de superar sin mayor inconveniente a Tommy Paul.
Por otro lado, Ben Shelton viene deseoso de obtener el triunfo en casa y, hasta ahora, superó en cuatro sets a rivales peligrosos como Tallon Griekspoor, Hubert Hurkacz y Denis Shapovalov, mientras que en octavos de final barrió a Stefanos Tsitsipas en tres sets. Ahora va por su segunda semifinal en Nueva York, después de haberlo conseguido en 2023.
No te pierdas los cuartos de final del US Open
El encuentro está programado en el Estadio Arthur Ashe durante la sesión nocturna. Al ser el segundo turno de la jornada, justo después del partido femenino entre Jessica Pegula y Emma Navarro, que inicia a las 17:00 horas (CDMX), la hora de inicio dependerá un poco de cuánto se extienda el duelo previo. Sin embargo, se tiene previsto que comience alrededor de las 19:00 horas.
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