La final de este domingo no solo enfrentó por primera vez a dos clubes mexicanos por el título. También confirmó algo que ya parecía evidente desde días atrás: esta vez, los equipos mexicanos se apoderaron de la Leagues Cup.

Una semifinal que ya había hecho historia



La señal más clara llegó en las semifinales. Toluca, León, América y Monterrey fueron los cuatro equipos que llegaron a esa instancia, dejando a la MLS sin ningún representante en la pelea por el campeonato.

Toluca derrotó 2-0 a León con goles de Federico Pereira y Federico Viñas, mientras que Rayados consiguió su boleto después de empatar 2-2 con América y ganar 5-4 en penales. Así quedó servida una final completamente mexicana.

Por primera vez en la historia del torneo, dos clubes de la Liga MX se enfrentaron por la Leagues Cup. Y la pregunta dejó de ser qué liga se llevaría el trofeo: solo quedaba saber cuál de los dos equipos mexicanos lo levantaría.

Toluca pone el último golpe