La Leagues Cup 2026 terminó hablando en español. Después de una edición en la que los equipos de la Liga MX fueron dejando en el camino a los representantes de la MLS, Toluca puso el broche de oro al vencer 2-0 a Rayados de Monterrey y levantar el trofeo.
La Liga MX se apodera de la Leagues Cup y Toluca corona como el ganador
La Leagues Cup 2026 terminó hablando en español. Después de una edición en la que los equipos de la Liga MX fueron dejando en el camino a los representantes de la MLS, Toluca puso el broche de oro al vencer 2-0 a Rayados de Monterrey y levantar el trofeo.
La final de este domingo no solo enfrentó por primera vez a dos clubes mexicanos por el título. También confirmó algo que ya parecía evidente desde días atrás: esta vez, los equipos mexicanos se apoderaron de la Leagues Cup.
Una semifinal que ya había hecho historia
La señal más clara llegó en las semifinales. Toluca, León, América y Monterrey fueron los cuatro equipos que llegaron a esa instancia, dejando a la MLS sin ningún representante en la pelea por el campeonato.
Toluca derrotó 2-0 a León con goles de Federico Pereira y Federico Viñas, mientras que Rayados consiguió su boleto después de empatar 2-2 con América y ganar 5-4 en penales. Así quedó servida una final completamente mexicana.
Por primera vez en la historia del torneo, dos clubes de la Liga MX se enfrentaron por la Leagues Cup. Y la pregunta dejó de ser qué liga se llevaría el trofeo: solo quedaba saber cuál de los dos equipos mexicanos lo levantaría.
Toluca pone el último golpe
Este domingo, Toluca no dejó espacio para demasiadas dudas. Los Diablos se adelantaron rápidamente gracias a Alexis Vega, quien aprovechó un error de Rayados para poner el 1-0. Monterrey intentó reaccionar, pero no encontró la manera de romper la defensa escarlata.
En la segunda mitad apareció Helinho para marcar el segundo y sentenciar la final. El 2-0 le dio a Toluca su primera Leagues Cup y convirtió al equipo dirigido por Antonio Mohamed en el primer campeón mexicano del torneo bajo su formato actual.
Rayados se quedó con el segundo lugar, pero también formó parte de una imagen que difícilmente se olvidará: una final completamente mexicana después de que los cuatro semifinalistas fueran de la Liga MX.
Una Leagues Cup pintada de Liga MX
Más allá del trofeo de Toluca, el resultado de esta edición deja una lectura interesante. La Liga MX no solamente llegó a la final: colocó a cuatro equipos entre los cuatro mejores y terminó ocupando los dos primeros lugares. Toluca campeón, Rayados subcampeón, mientras que América y León disputaron el partido por el tercer puesto.
La Leagues Cup nació como un escenario para medir fuerzas entre México y Estados Unidos. En 2026, al menos durante unas semanas, la balanza se inclinó claramente hacia un solo lado y Toluca se encargó de ponerle la firma.