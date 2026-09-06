Y hay un detalle que hace su triunfo todavía más particular: mientras Scarfiotti, Ascari y buena parte de los héroes italianos de Monza construyeron su historia vestidos de rojo, Antonelli lo hizo al volante de un Mercedes.

Kimi Antonelli ya dejó de ser una promesa

Mercedes celebró un espectacular 1-2 en Monza con Antonelli primero y George Russell segundo. (Fotografía: Clive Rose/Getty Images)

La victoria tampoco llega como un resultado aislado. A sus 20 años, Antonelli se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Fórmula 1 2026 y Monza simplemente terminó de confirmar que su nombre ya pertenece a la conversación por el campeonato.

Después de 13 carreras suma siete victorias y 11 podios, y salió de Italia con 267 puntos, 66 más que Russell. Es decir, aquel joven al que Mercedes apostó su futuro ya está peleando por convertirse en el piloto más joven en conquistar el Mundial y en devolverle a Italia un campeonato que no gana desde Alberto Ascari en 1953.

Su actuación en casa resume bastante bien por qué. Antonelli no solo remontó 18 posiciones; supo aprovechar las interrupciones, administrar los neumáticos y atacar cuando Russell comenzó a sufrir con un compuesto mucho más desgastado. La victoria llegó después de superar a varios de los nombres más importantes de la parrilla y culminó con el adelantamiento a su compañero en la recta final de la carrera.

Mercedes celebra y Ferrari sufre en casa

Mientras Antonelli hacía historia, Mercedes tuvo prácticamente el domingo perfecto. Russell terminó segundo para completar el 1-2 del equipo, mientras Max Verstappen rescató el tercer lugar para Red Bull. Detrás quedaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, cuarto y quinto, respectivamente.

Para Ferrari, en cambio, la carrera de casa estuvo lejos de la celebración que esperaba. Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente durante las primeras vueltas que provocó una bandera roja, aunque salió sin lesiones graves, mientras Lewis Hamilton únicamente pudo llevar el otro Ferrari hasta la sexta posición.

Fotografía: Peter Fox/Getty Images

Pierre Gasly, que había sorprendido al conseguir la pole position con Alpine, terminó séptimo; Franco Colapinto sumó puntos con el noveno lugar y Checo Pérez tuvo una tarde complicada al finalizar 18º con Cadillac.

Pero ninguno de ellos pudo quitarle el protagonismo al nuevo héroe local. Antonelli llegó a Monza como líder del Mundial y se fue con una ventaja todavía mayor, siete victorias en la temporada y un lugar en una lista en la que durante 60 años no se había escrito un nuevo nombre italiano.

Ahora aparecen Farina, Ascari, Scarfiotti y Antonelli. Y, si su temporada continúa así, probablemente 2026 todavía tenga más historia reservada para él.