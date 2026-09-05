Hay algo claro en la Premier League y es que nadie piensa regalar puntos cuando la temporada apenas empezó. Este sábado 5 de septiembre hubo de todo: Manchester City sufrió más de lo esperado, Crystal Palace protagonizó la remontada del día y Tottenham volvió a quedarse sin gol.
¿Qué pasó hoy en la Premier League?
Y aunque todavía falta el duelo entre Hull City y Aston Villa para cerrar la actividad del sábado, estos son los momentos que hasta ahora han marcado la jornada.
Haaland vuelve a hacer historia con el Manchester City
Puede que ya nos estemos acostumbrando a los récords de Erling Haaland, pero el noruego sigue encontrando números nuevos que romper. El delantero marcó el único gol en la victoria 1-0 del Manchester City ante Coventry City, llegando a 300 goles a nivel de clubes. El triunfo mantiene perfecto el inicio de temporada del City, aunque esta vez tuvo que trabajar mucho más para conseguir los tres puntos ante un Coventry que resistió y complicó al equipo de Pep Guardiola.
Quien sigue sin encontrar el camino es Tottenham. Los Spurs empataron 0-0 ante Nottingham Forest y acumulan tres partidos de Premier League sin marcar, un arranque que empieza a encender las primeras alarmas de la temporada.
Crystal Palace se lleva el partido del día
Si había que elegir un encuentro para no despegarse de la pantalla, probablemente era Fulham vs. Crystal Palace. Los locales estuvieron dos veces arriba en el marcador, pero Palace respondió hasta darle la vuelta y llevarse una victoria 3-2 de Craven Cottage.
Tyrick Mitchell y Ben Chilwell fueron protagonistas de una remontada que además significó los primeros puntos del Palace bajo el mando de Pierre Sage.
El empate, sin embargo, fue el resultado favorito del sábado. Newcastle levantó una desventaja de dos goles para rescatar el 2-2 ante Bournemouth; Brighton y Leeds terminaron 1-1, al igual que Brentford y Sunderland.
Así, entre un Haaland que sigue acumulando récords, un Tottenham que no consigue marcar y un Crystal Palace que encontró su primera alegría, la Premier League volvió a entregar uno de esos sábados en los que pasar de un partido a otro fue prácticamente obligatorio.
La actividad todavía no termina: Hull City recibe al Aston Villa en el último partido de la jornada sabatina, mientras que el domingo llegarán dos duelos que prometen mover todavía más la tabla: Everton vs. Manchester United y Arsenal vs. Chelsea.