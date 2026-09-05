Si había que elegir un encuentro para no despegarse de la pantalla, probablemente era Fulham vs. Crystal Palace. Los locales estuvieron dos veces arriba en el marcador, pero Palace respondió hasta darle la vuelta y llevarse una victoria 3-2 de Craven Cottage.

Crystal Palace remontó dos veces ante Fulham antes de quedarse con la victoria por 3-2. (Fotografía: James Fearn/Getty Images)

Tyrick Mitchell y Ben Chilwell fueron protagonistas de una remontada que además significó los primeros puntos del Palace bajo el mando de Pierre Sage.

El empate, sin embargo, fue el resultado favorito del sábado. Newcastle levantó una desventaja de dos goles para rescatar el 2-2 ante Bournemouth; Brighton y Leeds terminaron 1-1, al igual que Brentford y Sunderland.

Así, entre un Haaland que sigue acumulando récords, un Tottenham que no consigue marcar y un Crystal Palace que encontró su primera alegría, la Premier League volvió a entregar uno de esos sábados en los que pasar de un partido a otro fue prácticamente obligatorio.

La actividad todavía no termina: Hull City recibe al Aston Villa en el último partido de la jornada sabatina, mientras que el domingo llegarán dos duelos que prometen mover todavía más la tabla: Everton vs. Manchester United y Arsenal vs. Chelsea.