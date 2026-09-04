Uno de los nombres que ya extrañábamos en la pista es el de Carlos Alcaraz. El español llegó a Nueva York después de casi cinco meses alejado del juego por una lesión en la muñeca y, aunque todavía busca recuperar su mejor versión, ya consiguió instalarse en los octavos de final.

Carlos Alcaraz sigue avanzando

Después de superar a Roman Safiullin en su debut y remontar ante Jaime Faria en segunda ronda, Alcaraz se encontró este viernes con Wu Yibing. El español se impuso 6-3, 6-4 y 6-1 para conseguir su décima victoria consecutiva en el US Open y extender a 17 su racha de triunfos en Grand Slams.

Ahora le espera Tommy Paul, quien tuvo que trabajar bastante más para llegar a octavos. El estadounidense eliminó a Alexander Bublik en cinco sets y será el siguiente obstáculo de Alcaraz en su defensa del título.

Alexander Zverev (Fotografía: Mike Stobe/Getty Images)





Pero el español no es el único favorito que sigue con vida. Alexander Zverev, primer sembrado, sobrevivió a un maratón de cinco sets contra Quentin Halys para avanzar, mientras Daniil Medvedev, campeón en Nueva York en 2021, también continúa adelante.