Todavía queda mucho tenis por jugar en Nueva York, pero el US Open 2026 comienza a ponerse serio. La tercera ronda ya está en marcha y, entre favoritos que siguen avanzando, despedidas y algunas eliminaciones inesperadas, el último Grand Slam del año empieza a subir de intensidad.
Así va hasta ahora el US Open 2026
Uno de los nombres que ya extrañábamos en la pista es el de Carlos Alcaraz. El español llegó a Nueva York después de casi cinco meses alejado del juego por una lesión en la muñeca y, aunque todavía busca recuperar su mejor versión, ya consiguió instalarse en los octavos de final.
Carlos Alcaraz sigue avanzando
Después de superar a Roman Safiullin en su debut y remontar ante Jaime Faria en segunda ronda, Alcaraz se encontró este viernes con Wu Yibing. El español se impuso 6-3, 6-4 y 6-1 para conseguir su décima victoria consecutiva en el US Open y extender a 17 su racha de triunfos en Grand Slams.
Ahora le espera Tommy Paul, quien tuvo que trabajar bastante más para llegar a octavos. El estadounidense eliminó a Alexander Bublik en cinco sets y será el siguiente obstáculo de Alcaraz en su defensa del título.
Pero el español no es el único favorito que sigue con vida. Alexander Zverev, primer sembrado, sobrevivió a un maratón de cinco sets contra Quentin Halys para avanzar, mientras Daniil Medvedev, campeón en Nueva York en 2021, también continúa adelante.
Las sorpresas ya comenzaron
Y porque ningún Grand Slam está completo sin algunos nombres importantes haciendo las maletas antes de tiempo, la segunda ronda dejó varios golpes inesperados.
Felix Auger-Aliassime, tercer sembrado, quedó eliminado ante Karen Khachanov en un partido marcado por los problemas físicos del canadiense. También se despidieron Alex de Minaur, derrotado por Botic van de Zandschulp, y Lorenzo Musetti, quien cayó ante el australiano Dane Sweeny, número 123 del mundo.
Además, Nueva York vivió una despedida especial. Gaël Monfils disputó el último Grand Slam de su carrera y cayó ante Learner Tien, cerrando su paso por los majors con 131 victorias.
El cuadro femenino también se pone interesante
Del otro lado del torneo, Aryna Sabalenka mantiene viva la defensa de su corona. La número uno avanzó a octavos después de derrotar 6-3 y 6-4 a Kamilla Rakhimova. Jessica Pegula también aseguró su lugar en la siguiente ronda al remontar ante Leylah Fernandez.
Mientras tanto, nombres como Coco Gauff, Iga Swiatek y Naomi Osaka superaron sus compromisos de segunda ronda y continúan en carrera. Gauff venció a Paula Badosa, Swiatek hizo lo propio ante Nadia Podoroska y Osaka necesitó tres sets para dejar atrás a Katerina Siniakova.
El US Open 2026 apenas empieza a entrar en esa etapa en la que un mal partido puede terminar con todo. Alcaraz sigue avanzando, los favoritos comienzan a cruzarse con rivales cada vez más peligrosos y las primeras sorpresas ya dejaron claro algo: en Nueva York, todavía queda mucho por decidir.