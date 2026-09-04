Cuatro días, eso fue todo lo que necesitó Santi Giménez para pasar de ser presentado como nuevo jugador del Porto a pisar por primera vez el césped del Estádio do Dragão con su nueva camiseta. No hubo gol para completar la presentación perfecta, pero sí algunas señales de que el mexicano llegó a Portugal con ganas de recuperar protagonismo.
Santi Giménez debuta con el Porto y comienza una nueva etapa en Portugal
El Bebote ingresó de cambio al minuto 75 frente al Moreirense, cuando el Porto ganaba 2-1. A partir de ahí comenzó a buscar el arco y terminó su presentación con 23 minutos disputados, dos tiros a portería y cuatro oportunidades de gol.
Santi Giménez se quedó muy cerca del gol
No necesitó demasiado tiempo para avisar. Apenas un par de minutos después de entrar, Giménez estuvo cerca de recibir un centro con posibilidades claras de rematar, aunque uno de sus compañeros terminó anticipándose.
Lo mejor llegaría en los minutos finales. Primero probó con un disparo de zurda desde fuera del área que obligó al portero rival a intervenir y, poco después, volvió a generar peligro tras quitarse la marca de un defensor y buscar el arco nuevamente. El gol no llegó, pero tampoco pasó inadvertido en su primera aparición.
El debut marca el comienzo de una etapa importante para un delantero que busca recuperar continuidad después de su paso por el AC Milan. Giménez llegó al Porto cedido por el conjunto italiano y ahora tendrá la oportunidad de volver a sumar minutos en un equipo que, además, disputará la Champions League.
Mexicano en la cancha, italiano en los papeles
Su llegada a Portugal también dejó una curiosidad. Aunque Santiago Giménez representa a México, en los registros de la Primeira Liga apareció inicialmente como italiano; no se trató de un error ni, mucho menos, de un cambio de selección.
El delantero cuenta con ciudadanía italiana, por lo que utilizar su pasaporte europeo facilita los trámites administrativos y evita que sea considerado un futbolista extracomunitario. Su nacionalidad deportiva sigue siendo mexicana y el propio Porto lo identifica públicamente como jugador de México.
Ahora viene un reto todavía mayor. Santi Giménez fue incluido en la lista del Porto para la Champions League, por lo que después de estrenarse en Portugal la nueva misión de conseguir sus primeros minutos europeos con los Dragones. Su primer partido dejó claro que el gol tendrá que esperar, pero Santi ya comenzó a tocar la puerta.