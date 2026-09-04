El Bebote ingresó de cambio al minuto 75 frente al Moreirense, cuando el Porto ganaba 2-1. A partir de ahí comenzó a buscar el arco y terminó su presentación con 23 minutos disputados, dos tiros a portería y cuatro oportunidades de gol.

Santi Giménez se quedó muy cerca del gol



No necesitó demasiado tiempo para avisar. Apenas un par de minutos después de entrar, Giménez estuvo cerca de recibir un centro con posibilidades claras de rematar, aunque uno de sus compañeros terminó anticipándose.

Lo mejor llegaría en los minutos finales. Primero probó con un disparo de zurda desde fuera del área que obligó al portero rival a intervenir y, poco después, volvió a generar peligro tras quitarse la marca de un defensor y buscar el arco nuevamente. El gol no llegó, pero tampoco pasó inadvertido en su primera aparición.

El debut marca el comienzo de una etapa importante para un delantero que busca recuperar continuidad después de su paso por el AC Milan. Giménez llegó al Porto cedido por el conjunto italiano y ahora tendrá la oportunidad de volver a sumar minutos en un equipo que, además, disputará la Champions League.