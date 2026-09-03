La Leagues Cup nació, básicamente, para poner frente a frente a la Liga MX y la MLS, pero este año el duelo terminó antes de tiempo. Ahora que llegó el momento de definir a los finalistas, Estados Unidos y Canadá verán la final desde casa.
La MLS fuera de la Leagues Cup, estos equipos mexicanos se enfrentarán en la final
Y no solo eso; los cuatro lugares de las semifinales terminaron en manos mexicanas, algo que ocurre por primera vez desde que el torneo adoptó su formato oficial en 2023. Toluca, Monterrey, América y León fueron los últimos sobrevivientes de una competencia que comenzó con clubes tanto de la Liga MX como de la MLS.
Ahora solo quedan dos: Toluca y Monterrey, que este domingo 6 de septiembre se enfrentarán para decidir quién se lleva la Leagues Cup 2026.
Toluca y Monterrey van por la Leagues Cup
Los Diablos Rojos consiguieron su boleto a la final después de vencer 2-0 a León en Houston. Del otro lado, Rayados tuvo un camino bastante más dramático: Monterrey y América terminaron empatados 2-2 después del tiempo regular, por lo que todo tuvo que decidirse en penales. Ahí, el conjunto regiomontano ganó la tanda 5-4 para instalarse en la final.
El resultado deja una imagen difícil de ignorar: un torneo construido alrededor de la rivalidad entre México y Estados Unidos (sin olvidar a Canadá) terminará con cuatro clubes mexicanos ocupando los primeros cuatro lugares.
¿Cuándo y dónde es la final de la Leagues Cup 2026?
La cita será el domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, donde primero América y León disputarán el partido por el tercer lugar a las 4:00 p.m., tiempo de la Ciudad de México.
Después llegará el plato fuerte. Toluca vs. Monterrey comenzará a las 7:15 p.m., tiempo de la Ciudad de México, y además del trofeo habrá otro premio importante en juego: el campeón obtendrá acceso directo a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027.
La MLS tendrá que esperar hasta la próxima edición para buscar revancha. Por ahora, la Leagues Cup 2026 habla completamente español.