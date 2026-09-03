Y no solo eso; los cuatro lugares de las semifinales terminaron en manos mexicanas, algo que ocurre por primera vez desde que el torneo adoptó su formato oficial en 2023. Toluca, Monterrey, América y León fueron los últimos sobrevivientes de una competencia que comenzó con clubes tanto de la Liga MX como de la MLS.

Ahora solo quedan dos: Toluca y Monterrey, que este domingo 6 de septiembre se enfrentarán para decidir quién se lleva la Leagues Cup 2026.

Toluca y Monterrey van por la Leagues Cup

La Liga MX dominó la recta final del torneo con cuatro equipos mexicanos en semifinales. (Fotografía: Leagues Cup - Facebook )



Los Diablos Rojos consiguieron su boleto a la final después de vencer 2-0 a León en Houston. Del otro lado, Rayados tuvo un camino bastante más dramático: Monterrey y América terminaron empatados 2-2 después del tiempo regular, por lo que todo tuvo que decidirse en penales. Ahí, el conjunto regiomontano ganó la tanda 5-4 para instalarse en la final.

El resultado deja una imagen difícil de ignorar: un torneo construido alrededor de la rivalidad entre México y Estados Unidos (sin olvidar a Canadá) terminará con cuatro clubes mexicanos ocupando los primeros cuatro lugares.