LN4 Fusion es el nuevo equipo cofundado por Lando Norris, cuyo objetivo principal es formar y poner a competir a las próximas estrellas de la Fórmula 1. Y qué mejor que hacerlo guiados por el actual campeón de la máxima categoría del automovilismo.

En el marco del GP de Italia, el piloto presentó este proyecto que marca un hito en el automovilismo, pues, aunque resulte difícil de creer, hasta ahora ningún campeón moderno de la F1 había respaldado un equipo en las categorías junior.

Lando Norris quiere abrir el camino hacia la Fórmula 1

La motivación detrás de LN4 Fusion parte de algo que Norris identificó durante su propia trayectoria: muchos jóvenes no persiguen su sueño de competir profesionalmente debido a los altos costos que implica abrirse camino en este deporte.

El proyecto, respaldado financieramente por el piloto y un grupo de inversores, busca reducir algunas de estas barreras, algo que también podría motivar a otros pilotos veteranos a sumarse a iniciativas que impulsen las categorías por las que ellos mismos pasaron en su camino hacia la F1.