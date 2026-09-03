Un campeón creando el equipo que podría darnos al siguiente campeón. Esta es, en pocas palabras, la mejor forma de describir el nuevo proyecto de Lando Norris, porque no basta con tener una docuserie que inspire a la siguiente generación de pilotos; también puedes tener tu propio team para formarlos.
El próximo campeón de la F1 podría salir de LN4 Fusion, el nuevo equipo de Lando Norris
LN4 Fusion es el nuevo equipo cofundado por Lando Norris, cuyo objetivo principal es formar y poner a competir a las próximas estrellas de la Fórmula 1. Y qué mejor que hacerlo guiados por el actual campeón de la máxima categoría del automovilismo.
En el marco del GP de Italia, el piloto presentó este proyecto que marca un hito en el automovilismo, pues, aunque resulte difícil de creer, hasta ahora ningún campeón moderno de la F1 había respaldado un equipo en las categorías junior.
Lando Norris quiere abrir el camino hacia la Fórmula 1
La motivación detrás de LN4 Fusion parte de algo que Norris identificó durante su propia trayectoria: muchos jóvenes no persiguen su sueño de competir profesionalmente debido a los altos costos que implica abrirse camino en este deporte.
El proyecto, respaldado financieramente por el piloto y un grupo de inversores, busca reducir algunas de estas barreras, algo que también podría motivar a otros pilotos veteranos a sumarse a iniciativas que impulsen las categorías por las que ellos mismos pasaron en su camino hacia la F1.
Además de Norris, LN4 Fusion reunirá a un equipo de especialistas que aportará su experiencia y el apoyo necesario para que los jóvenes pilotos desarrollen todo su potencial, ofreciéndoles un entorno que los acompañe y les permita llegar tan lejos como sus habilidades se los permitan.
“Algo que considero fundamental, y que fue crucial para mí, fue la gente que me rodeaba. Se trata de mucho más que simplemente salir a la pista y conducir. Necesitas personas que te apoyen, que estén ahí para ti, que te den una retroalimentación honesta”, mencionó Lando Norris sobre LN4 Fusion.
LN4 Fusion debutará en las pistas en 2027
El equipo debutará en las pistas en 2027 y, si todo marcha según lo planeado, participará en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA, el Campeonato Europeo de Fórmula Regional y el Campeonato Italiano de F4.
Además, se ha revelado que LN4 Fusion adquirió activos de AIX Racing con la intención de solicitar un lugar para competir en el campeonato de Fórmula 2 entre 2027 y 2029.
Ahora solo queda esperar para conocer a los pilotos que formarán parte de esta nueva aventura y que podrían perfilarse como las próximas estrellas del automovilismo. Quién sabe, quizá entre ellos se encuentre un futuro campeón de la Fórmula 1, siguiendo los pasos del propio Norris.