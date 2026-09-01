El mediocampista argentino de 25 años firmó un contrato hasta 2031 y, de acuerdo con reportes de la prensa, el Chelsea recibiría 125 millones de libras, unos 145 millones de euros, por su traspaso. De confirmarse la cifra, la operación igualaría el récord de transferencia más cara de la Premier League.

Un fichaje que se hizo esperar hasta el último minuto

Aunque desde días atrás todo apuntaba a que Enzo Fernández llegaría al Manchester City, el anuncio tuvo su buena dosis de drama. El club hizo oficial su llegada a las 23:30 horas de Inglaterra, media hora después del cierre del mercado, y lo presentó en redes como “un nuevo argentino en el equipo”.

“No podría estar más feliz de estar aquí y estoy listo para el reto de ayudar al City a seguir ganando trofeos”, declaró Fernández, quien también calificó a su nuevo equipo como un club “construido para el éxito”.

Su llegada, además, tiene una misión importante: convertirse en una de las piezas de la reconstrucción del mediocampo del Manchester City en la nueva era del equipo tras la salida de Pep Guardiola. El club también incorporó a Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi después de despedirse de nombres como Rodri y Bernardo Silva.