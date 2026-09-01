Cuando parecía que el mercado europeo ya había dicho su última palabra, el Manchester City tenía preparado un movimiento más. Enzo Fernández dejó oficialmente al Chelsea para convertirse en nuevo jugador de los Citizens, poniendo fin a un de las grandes incógnitas de los últimos meses.
Enzo Fernández cambia al Chelsea por el Manchester City en un fichaje récord
El mediocampista argentino de 25 años firmó un contrato hasta 2031 y, de acuerdo con reportes de la prensa, el Chelsea recibiría 125 millones de libras, unos 145 millones de euros, por su traspaso. De confirmarse la cifra, la operación igualaría el récord de transferencia más cara de la Premier League.
Un fichaje que se hizo esperar hasta el último minuto
Aunque desde días atrás todo apuntaba a que Enzo Fernández llegaría al Manchester City, el anuncio tuvo su buena dosis de drama. El club hizo oficial su llegada a las 23:30 horas de Inglaterra, media hora después del cierre del mercado, y lo presentó en redes como “un nuevo argentino en el equipo”.
“No podría estar más feliz de estar aquí y estoy listo para el reto de ayudar al City a seguir ganando trofeos”, declaró Fernández, quien también calificó a su nuevo equipo como un club “construido para el éxito”.
Su llegada, además, tiene una misión importante: convertirse en una de las piezas de la reconstrucción del mediocampo del Manchester City en la nueva era del equipo tras la salida de Pep Guardiola. El club también incorporó a Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi después de despedirse de nombres como Rodri y Bernardo Silva.
Del cariño del Chelsea a un nuevo comienzo
El adiós no fue precisamente sencillo. Enzo llegó al Chelsea en enero de 2023, ganó la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025 y llegó a convertirse en uno de sus capitanes. Sin embargo, los rumores sobre su salida terminaron por desgastar su relación con parte de la afición.
Durante la pretemporada incluso recibió abucheos en Stamford Bridge, mientras que Xabi Alonso decidió dejarlo fuera de la convocatoria en los últimos dos partidos del equipo. Antes de hacer oficial su llegada a Manchester, el argentino se despidió del Chelsea con una emotiva carta en la que reconoció que tomar la decisión no había sido fácil. Después de tres años y medio vestido de blue, Enzo Fernández cambia Londres por Manchester y llega a un City que apuesta fuerte por él para volver a construir un equipo capaz de pelear por todo.